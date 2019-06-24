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Глава МИД Саудовской Аравии пригрозил Ирану новыми санкциями

Политика

Ограничительные меры будут введены, если Иран продолжит свою «агрессивную политику»

Эр-Рияд, 24 июня 2019, 14:10 — REGNUM  Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр пригрозил Ирану большим количеством санкций в случае продолжения «агрессивной политики», об этом 24 июня сообщает издание Le Monde.

«Сегодня Иран подвергается жестким экономическим санкциям. Они будут усилены, если Иран продолжит свою агрессивную политику», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства королевства в интервью французскому изданию.

Напомним, Саудовская Аравия является главным противником Ирана в регионе Ближнего Востока. Стороны опосредованно противостоят друг другу в ряде стран Персидского залива, в частности в Йемене.

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Конфликт Саудовской Аравии и Ирана
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