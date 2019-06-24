Глава МИД Саудовской Аравии пригрозил Ирану новыми санкциями

Эр-Рияд, , 14:10 — REGNUM Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр пригрозил Ирану большим количеством санкций в случае продолжения «агрессивной политики», об этом 24 июня сообщает издание Le Monde.

«Сегодня Иран подвергается жестким экономическим санкциям. Они будут усилены, если Иран продолжит свою агрессивную политику» , — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства королевства в интервью французскому изданию.

Напомним, Саудовская Аравия является главным противником Ирана в регионе Ближнего Востока. Стороны опосредованно противостоят друг другу в ряде стран Персидского залива, в частности в Йемене.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецпосланник США по Ирану провел встречу в Саудовской Аравии