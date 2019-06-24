Россия и Мальдивы готовы к взаимной отмене виз

Москва, , 14:04 — REGNUM Соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан России и граждан Мальдивской Республики будет подписано в Москве 25 июня. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба российского МИД.

Подпись под документом поставят министр иностранных дел России Сергей Лавров и его мальдивский коллега Абдулла Шахид, впервые прибывающий в РФ с рабочим визитом. Министры обсудят состояние и перспективы отношений Москвы и Мали, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

В МИД напомнили, что дипломатические отношения с Мальдивами поддерживаются с 1966 года. Объем взаимной торговли в 2018 году составил $3,35 млн, из которых $3,32 млн — российский экспорт. Более 38 тыс. туристов из России отдохнули на Мальдивах в минувшем году.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Южная Америка стала безвизовым пространством для российских граждан. Суринам последней из стран региона предоставил им возможность посещать страну без визовых требований на короткий срок.

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