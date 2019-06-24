В Екатеринбурге официально назначили главу аппарата мэрии

Екатеринбург, , 15:05 — REGNUM Экс-главу екатеринбургского избиркома Илью Захарова официально назначили руководителем аппарата горадминистрации. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

От Захарова требуют координировать работу внутренних подразделений горадминистрации, а также наладить взаимодействие мэрии с гордумой, счётной палатой города, а также горизбиркомом.

Хотя чиновник ушёл с поста главы избирательной комиссии, он всё равно остаётся её членом с правом решающего голоса.

Напомним, Илья Захаров с 2007 года руководил горизбиркомом Екатеринбурга. Ожидалось, что в конце 2018 года ему дадут пост главы облизбиркома. Однако чиновник, по его собственным словам, отказался от борьбы за должность

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