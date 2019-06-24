Премьер-министр Малайзии о политике США: «Провоцируют Иран»

Бангкок, , 13:53 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что США спровоцировали Иран, и риск просчета может привести к мировой войне, сообщает Sindonews.

«Сначала они (власти США) выходят из ядерного соглашения, теперь они отправляют военные корабли в Персидский залив и делают вещи, которые провоцируют Иран», — отметил Махатхир Мохамад в Бангкоке (Таиланд), где лидеры десяти стран Юго-Восточной Азии собрались на саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Издание отмечает, что напряженность между США и Ираном вышла на новый уровень 20 июня, когда Тегеран сбил американский беспилотный самолет. Инцидент побудил президента США Дональда Трампа одобрить военное нападение на несколько иранских целей. Однако за 10 минут до атаки Дональд Трамп отменил ее. Глава США завил, что он отменил план, потому что гибель людей — приблизительно 150 человек — не будет сопоставима с падением беспилотного самолета.

«Если они будут сражаться, это не будет просто противостоянием Ирана с США. Это будет мировая война», — предупредил малайзийский политик.

Махатхир Мохамад также не согласился с санкциями США против Ирана.

«Такая игра вынуждает другие страны выполнять решения крупных держав, которые абсолютно недемократичны. Это угнетение», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский беспилотный аппарат был сбит военно-воздушными силами Ирана в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив.

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