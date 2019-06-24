Лидер «Справедливой России» просит ЦИК вмешаться в мунвыборы в Петербурге

Санкт-Петербург, , 13:39 — REGNUM Глава партии «Справедливая Россия», депутат Госудумы Сергей Миронов предложил председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой взять под личный контроль ситуацию с проведением муниципальных выборов в Санкт-Петербурге в связи с грубыми нарушениями со стороны избиркомов муниципальных округов (ИКМО).

Напомним, потенциальные кандидаты массово жалуются на то, что ИКМО всячески скрывают факт назначения выборов, работают всего пару часов в день или под различными предлогами не принимают документы, тем самым похищая у кандидатов ограниченное время на регистрацию. 22 июня Санкт-Петербургская избирательная комиссия на своем заседании попыталась принять меры, чтобы противодействовать массовым нарушениям на муниципальных выборах со стороны ИКМО. Участники кампании считают их недостаточными и неэффективными.

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«С самого начала кампании практически повсеместно отмечаются грубейшие нарушения избирательного законодательства со стороны глав муниципалитетов, избиркомов муниципальных образований, — заявил 24 июня Сергей Миронов. — Принятие решений о назначении выборов фактически утаивается от общественности и кандидатов. Соответствующие публикации в печатных СМИ появляются позже установленных законом сроков. Кроме того, некоторые избиркомы с опозданием утверждают необходимые формы документов. В результате искусственно сокращается срок выдвижения кандидатов, который и так составляет всего 20 дней. Тем самым нарушаются избирательные права граждан».

В связи с этим лидер «СР» высказал уверенность в том, что «вопиющая ситуация требует личного вмешательства главы Центризбиркома».

Миронов попросил Эллу Памфилову взять «под личный контроль сложившуюся в Санкт-Петербурге ситуацию с проведением выборов в представительные органы внутригородских муниципальных образований, нарушающую избирательные права граждан».

В качестве одного из примеров нарушений политик приводит ситуацию в муниципалитете «Звездное», о которой уже сообщало ИА REGNUM. Эта ситуация не уникальна, аналогичные истории происходят в других муниципалитетах.

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Ранее уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обвинил Горизбирком в пассивности при защите избирательных прав. До этого на заседании ЦИК России прозвучало мнение, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия расходует свое время неэффективно и действует слишком мягко.

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Заместитель председателя ЦИК Николай Булаевв беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал надежду, что ситуация на муниципальных выборах в Петербурге входит в «штатный режим», однако продлить сроки регистрации кандидатов, которые не успевают подать документы из-за действий ИКМО, будет непросто.

Выборы депутатов в 109 внутригородских муниципалитетах Петербурга должны пройти 8 сентября 2019 года. Необходимо заместить 1550 депутатских мандатов.

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