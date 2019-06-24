Киев призвали заключить долгосрочный контракт с «Газпромом»

Киев, , 13:28 — REGNUM Украинский политический эксперт Василий Фурман считает, что «Киеву нельзя верить обещаниям Кремля о том, что «Газпром» сохранит транзит газа по украинской газотранспортной системе (ГТС). Соответствующее заявление Фурман сделал 24 июня в эфире одного из украинских телеканалов.

«Я не верю в искренность публичных заявлений, которые звучат со стороны Российской Федерации. Можно верить делам. На протяжении последних лет мы видим, что идет активное строительство газопроводов в обход Украины. Этот вопрос будет решен, возможно, не так быстро, потому что они хотели уже в конце этого года запустить и «Турецкий поток», и «Северный поток-2». У них пока возникают проблемы благодаря жесткой позиции Дании и США», — сказал Фурман.

Он напомнил, что Украине важно заключить долгосрочный и выгодный контракт на транзит российского газа, чтобы ГТС продолжала давать прибыль.

«Для Украины стратегически важно сохранить тот объем транзита газа, который сегодня идет через нашу территорию. Мы ежегодно получаем около 3 млрд долл средств за счет этого транзита… Если его не будет, это нанесет значительный удар по нашей экономике. Когда россияне обещают сохранить рентабельность. Извините, если вы будете транспортировать в два раза меньше, на точке безубыточности, чтобы просто не «загнулась» наша ГТС, то нужна ли вообще ГТС?» — задался вопросом Фурман.

При этом он считает, что Киеву выгодно создать трехсторонний консорциум (Украина-ЕС-Россия) по управлению ГТС Украины.

«Любое присутствие европейских партнеров выгодно Украине… В краткосрочном периоде у россиян нет возможности отказаться от украинского транзита. Нужно стоять на украинской позиции, максимально привлекать иностранных партнеров и на выгодных для Украины условиях подписывать долгосрочные соглашение, не на год и не на два», — добавил Фурман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что Москва готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года в случае урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины».

Он заверил в готовности «Газпрома» сохранить транзит «на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров». По его словам, концепция строящегося газопровода «Северный поток — 2» не предусматривает прекращение транзита по действующим маршрутам, что «касается как Украины, так и других стран».