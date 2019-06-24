Понедельник, 24 Июня 2019 года
13:10:24 МСК

Глава Мосгоризбиркома исключил фальсификации при электронном голосовании

Политика

Цифровые технологии сведут вероятность ошибок избирательных комиссий к нулю

Москва, 24 июня 2019, 13:10 — REGNUM  Вероятность фальсификаций и нарушений во время электронного дистанционного голосования существенно ниже, чем при обычной процедуре голосования с бумажными бюллетенями. Об этом заявил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов на состоявшейся 24 июня пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Здесь полностью исключён человеческий фактор», — отметил он.

В свою очередь член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Антон Лопатин отметил, что во время дистанционного электронного голосования также будут сформированы комиссии, в которых будут представлены члены от разных партий и наблюдатели, которые получат специальные цифровые ключи.

«В Москве считают, что этот вопрос сверхважный, и делают всё, чтобы эта процедура была открытой», — сказал Лопатин.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной думы РФ Анатолий Выборный исключил вероятность «вбросов» голосов или утечек информации во время эксперимента, который пройдёт в трёх округах на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в Московскую городскую думу — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить