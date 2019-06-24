Глава Мосгоризбиркома исключил фальсификации при электронном голосовании

Москва, , 13:10 — REGNUM Вероятность фальсификаций и нарушений во время электронного дистанционного голосования существенно ниже, чем при обычной процедуре голосования с бумажными бюллетенями. Об этом заявил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов на состоявшейся 24 июня пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Здесь полностью исключён человеческий фактор», — отметил он.

В свою очередь член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Антон Лопатин отметил, что во время дистанционного электронного голосования также будут сформированы комиссии, в которых будут представлены члены от разных партий и наблюдатели, которые получат специальные цифровые ключи.

«В Москве считают, что этот вопрос сверхважный, и делают всё, чтобы эта процедура была открытой», — сказал Лопатин.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной думы РФ Анатолий Выборный исключил вероятность «вбросов» голосов или утечек информации во время эксперимента, который пройдёт в трёх округах на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году.