Лавров надеется на скорое преодоление кризиса в Совете Европы

Москва, , 13:20 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на скорое преодоление кризиса в Совете Европы, спровоцированного «русофобски настроенным меньшинством». Об этом он заявил на встрече с руководителями российских региональных некоммерческих организаций (НКО) 24 июня в Москве.

Лавров подчеркнул, что взаимодействие России с Советом Европы ориентировано на активный диалог с гражданским обществом. Российская сторона ожидает возвращения международной организации к принципам устава, в котором отражены равные права для делегаций всех стран-участников.

Министр добавил, что присутствие России в СЕ стоит расширять за счет правозащитных некоммерческих организаций, которые занимаются в том числе отстаиванием прав и интересов российских граждан за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы была лишена права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма в состав России. В мае на встрече в Хельсинки главы МИД стран СЕ заявили, что приветствовали бы участие в июньской сессии ПАСЕ всех делегаций.

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