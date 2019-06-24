Организаторов левого митинга в Линце приговорили к крупному штрафу

Линц, Австрия, , 13:11 — REGNUM В Австрии организаторов митинга против национализма приговорили к денежному штрафу в размере €23 тыс., пишет газета Heute.

В 2017 году в Линце состоялся съезд правых политических организаций «Защитники Европы». На демонстрацию против съезда вышли сторонники открытого общества и гей-парадов, в том числе альянс «Линц против правых». В ходе демонстрации дошло до нарушения порядка, активисты испортили краской фасад здания на Ландштрассе. Иск в суд с требованием возмещения ущерба подали владелец ресторана и торговое объединение. Суд признал правоту истцов, сочтя, что организаторы должны были предотвратить непристойное поведение участников.

Осужденные уже заявили, что будут пытаться обжаловать вердикт. Однако если решение судей останется неизменным, это будет иметь серьезные последствия: всем организаторам митингов впредь придется отсеивать участников мероприятий, чтобы не брать на себя ответственность за правонарушения активистов.