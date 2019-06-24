На выборы челябинского губернатора заявился военный пенсионер

Челябинск, , 12:54 — REGNUM В Челябинской области на выборы губернатора заявился тринадцатый кандидат. Им стал Виктор Перов, который сдал документы в облизбирком в качестве самовыдвиженца.

Гражданин является военным пенсионером. Теперь ему предстоит собирать 13 169 подписей избирателей (0,5% от общего их числа) и пройти муниципальный фильтр (266 подписей местных депутатов, в том числе 62−65 подписей депутатов муниципальных районов региона.

Приём документов на выдвижение завершится в 18:00 по местному времени 24 июня. Выборы пройдут 8 сентября.