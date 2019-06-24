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Фрегат «Адмирал Горшков» приблизился к берегам Кубы

Политика

Отряд кораблей Северного флота находится в дальнем походе с 26 февраля

Гавана, 24 июня 2019, 13:04 — REGNUM  Отряд кораблей Северного флота ВМФ России, возглавляемый фрегатом «Адмирал Горшков», подошёл к кубинским берегам. Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

Российские моряки 24 июня совершат деловой заход в столицу Кубы — город-порт Гавану, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей Северного флота находится в дальнем походе с 26 февраля. Для фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» поход является первым с момента вступления в боевой состав флота.

В апреле российские корабли вошли в китайский порт Циндао, а 11 июня зашли для пополнения запасов в порт Пуэрто-Боливар в Эквадоре. Вместе с фрегатом в походе участвуют спасательный буксир «Николай Чикер», многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус» и морской танкер «Кама».

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