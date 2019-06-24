Сирийская армия вновь штурмует вершину Таль-Малах

Дамаск, , 12:51 — REGNUM 24 июня утром Сирийская арабская армия возобновила штурм стратегической вершины Таль-Малах на северо-западе провинции Хама. В авангарде наступления идут подразделения элитной дивизии «Силы Тигра». Наступательные действия направлены на западную ось вершины холма. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Бои носят ожесточенный характер. По информации военного источника издания, продвижения вперед не наблюдается, сирийским военным до сих пор не удалось сломать оборону джихадистов.

Вершина Таль-Малах и город Джибин были захвачены боевиками из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их союзниками в начале июня 2019 года. Контроль над вершиной позволяет контролировать все движение по главному шоссе между городом Мхарде и городом Скайлабия, которые являются стратегическими узлами обороны Дамаска в это районе.

Сирийские военные сообщили, что утром 24 июня им удалось сбить беспилотник боевиков, который пролетал над христианским городом Мхарде.

Бои на северо-западе Сирии идут с переменным успехом. По оценке генерального штаба ВС РФ, до начала наступления Сирийской арабской армии в этом регионе в провинции Идлиб и прилегающих к ней районах было сосредоточено около 45 тысяч боевиков. Для того, чтобы справиться с таким количеством джихадистов, требуется время. Кроме того, наступлению сирийских войск постоянно мешает Турция, она же активно снабжает боевиков оружием и боеприпасами.