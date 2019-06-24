Предвыборный День Республики: события в Чувашии

Наталия Николаева, , 15:36 — REGNUM

Чувашия сегодня, 24 июня, отмечает свой главный государственный праздник — День Республики. Перед предвыборным годом ожидалось, что праздник пройдёт с размахом, масштабно, но, но ничего особенного не произошло: все в обычном порядке и привычном формате, как будто отмечается рядовой праздник. Ключевые мероприятия всё те же на протяжении многих лет, прорывных проектов и новых ярких событий организаторы не предложили, при этом отдельные значимые события обмельчали. Среди упоминаемых «высоких гостей» значатся только региональные депутаты и сенаторы. Чиновников можно оправдать тем, что интеллектуальные усилия и творческий задор они приберегли на 2020 год, когда будет отмечаться 100-летие со дня образования Чувашской автономной области и начнётся выборная кампания на пост главы республики — тогда-то и будут раскрыты все карты.

Праздник и протесты

Мельчают даже те события в рамках празднования Дня Республики, которые считались брендовыми. Претендовавшая ранее на международный статус выставка «Регионы — сотрудничество без границ» ограничена близлежащими регионами. По официальным данным, в этом году в ней приняли участие более 100 организаций, в том числе из Нижегородской, Оренбургской, Томской, Саратовской областей, Татарии и Прикамья — в то время как ещё несколько лет назад насчитывалось около 200 участников, включая страны зарубежья. Тогда выставка размещалась на нескольких этажах, а в день открытия из-за обилия транспорта даже приходилось перекрывать и регулировать дорогу. Сейчас она переехала на сравнительно небольшую Красную площадь в белые палатки, представляя собой не столько «выставку достижений», сколько «полосу препятствий» для гуляющих и отдыхающих на заливе.

…Кстати, залив обрёл в этом году ещё одну примечательность, особенно в праздничные дни. Помимо едкого шашлычного тумана, который на протяжении многих лет продолжает окутывать главную площадь и набережную в Чебоксарах, возле монумента Матери-Покровительницы разыгрывается свой праздник: кафе-конкуренты врубают незамысловатую поп-музыку во всю мощь, организуя под открытым небом дискотеки и конкурируя между собой, кто громче и чей ди-джей крикливее. Апогеем становятся «конкурсы» среди посетителей: к примеру, 9 мая ведущий предлагал сравнить, условно говоря, чья «попа лучше», на что горячо откликнулись развесёлые посетительницы, послушно поднимая руки и не только под руководством ведущего. И редкие музыканты с гитарой или даже скрипкой, которые изредка появляются на другой стороне площадки и пытаются внедрить музыкальную культуру в народ, терпят поражение.

Возвращаясь ко Дню Республики, нельзя не отметить, что наиболее печальная участь постигла Чебоксарский экономический форум, который подменили местным культурным (!!!) форумом и закрытой встречей Михаила Игнатьева в дорогом ресторане с избранными предпринимателями. О так называемом культурном форуме, кстати, не знало большинство работников культуры. Выделявшийся некогда в отдельную программу запуск социально-культурных объектов представлен нынче открытием двух сельских парков в Алатырском районе, детсадом, троллейбусной линией в Чебоксарах.

В целом об отношении чиновников к празднику может свидетельствовать афиша в честь Дня Республики: вместо российского флага первоначально красовался государственный флаг Сербии, также ошибки были сделаны в написании чувашского города Мариинский Посад. День Республики удаётся удержать на всероссийском уровне благодаря многолетним фестивалям «Родники России», «Русь мастеровая», международному фестивалю фейерверков и празднованию Акатуя (окончание посевных работ).

Накануне чиновники в Чувашии выдохнули после «прямой линии» президента России Владимира Путина. Ключевые вопросы, которые вызвали наиболее сильные протестные настроения, не были доведены до президента. Речь идёт, в частности, о жалобах на зловоние от птичьего помёта в Чебоксарах и Чебоксарском районе, тревогах из-за маловодья и протестах против строительства низконапорной плотины на Волге в Нижегородской области, народных сходах против строительства молочного «китайского» завода в районах республики и недовольствах многодетных семей в Ядринском районе из-за «лесных» земель в качестве бесплатно выдаваемых участков. Оппозиция заявляет, что власть в Чувашии «боится встречаться с народом», а «нам терять уже нечего». Примечательно, что при растущих протестных настроениях в Чебоксарах прошли масштабные антитеррористические учения.

На этом фоне в Чувашии вводится своего рода «внешнее управление»: Кремль назначил региону куратора в лице министра промышленности Дениса Мантурова. В то же время почти незамеченным осталось 25-летие Госсовета Чувашии, отличившееся тем, что наградили только единороссов.

«Нам постоянно говорят, что надо работать всем партиям совместно «во благо» Чувашии. На деле получается, что за 25 лет в Госсовете не покладая рук и в поте лица работала только одна партия», — говорит коммунист Александр Андреев.

На это обратил внимание и глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков (фракция «Справедливая Россия»), который вручил благодарности нижней палаты парламента трём депутатам, включая лидера чувашских единороссов Юрия Кислова. Он посоветовал спикеру Альбине Егоровой в следующий раз в качестве награды вручить единственному депутату всех шести созывов Игорю Молякову (глава фракции справороссов) часы, чтобы парламентарий был ещё более пунктуальным.

Политический сезон

Нынешнее лето станет подготовкой к новому политическому сезону, который стартует осенью. Наблюдатели полагают, что со сбором урожая в стране может начаться очередной «губернаторопад», который может «подкосить» и Чувашию. Глава республики Михаил Игнатьев, впрочем, всем своим видом и заявлениями пытается это опровергать, демонстрируя, что планы и стратегия у него, как минимум, на ближайшую пятилетку. А всех несогласных записывая «в провокаторы и деструктивные силы». Кроме того, в команде Игнатьева — в ожидании кадровых перемен: помимо того, что остаются вакантными посты министров экономики и природы, по неофициальной информации, в правительство в качестве вице-премьера может прийти глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин, чей сын Дмитрий уже трудоустроен замминистра юстиции.

Оппозиция склонна считать, что действия главы республики — попытка «сохранить хорошее лицо при плохой игре». В пользу этого довода, к примеру, назначение Чувашии куратора в лице главы Минпромторга России Дениса Мантурова в связи «со слабой экономикой». И перебирается потенциальный набор кандидатов на пост главы Чувашии. От «Справедливой России», которая в 2015 году на выборах главы Чувашии переиграла (и проиграла), выдвинув вместо заявленного главы комитета Госдумы Анатолия Аксакова депутата Госсовета Олега Николаева (ныне депутат Госдумы и лидер чувашских справороссов), кандидат уже практически заявлен: Николаев, который в 2015 году был вторым после Игнатьева, вероятно, будет баллотироваться во второй раз.

Может повторить попытку и руководитель чувашских «яблочников» Владислав Аркадьев, который на предыдущих выборах главы республики не сумел преодолеть муниципальный фильтр. На минувшей неделе отделение отличилось пикетом «За достойную медицину» в Чебоксарах, которое прошло на Троицу и при отсутствии врачей.

От КПРФ в Чувашии, скорее всего, будет выдвинут замглавы комитета Госсовета Чувашии Александр Андреев, который подхватывает протестные настроения в районах и чья активность резко возросла в социальных сетях. От ЛДПР, вероятно, на пост будет претендовать не «варяг», как это было в 2015 году, а местный Константин Степанов, заместитель председателя главы комитета Госсовета Чувашии — единственный из либерал-демократов, который выступает с трибуны парламента.

Ранее в числе кандидатов назывался экс-глава чувашских единороссов, депутат Госдумы Николай Малов, который, говорят, дважды безуспешно пытался попасть на аудиенцию к экс-главе Чувашии, первому вице-спикеру Совета Федерации Николаю Федорову. Деятельность последнего примечательна тем, что в свой недавний визит на малую Родину он прибыл в сопровождении экс-депутата Госдумы, экс-заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей Павла Семенова, имя которого много лет перечисляется в списке кандидатов на высший пост в республике. В публичном пространстве стал появляться и бывший вице-спикер, экс-лидер фракции единороссов в Госсовете Чувашии Анатолий Князев (ныне министр сельского хозяйства в команде главы Коми, экс-премьера Чувашии Сергея Гапликова): ранее он восторженно называл Николая Федорова своим наставником, а на минувшей неделе засветился на праздновании 25-летия чувашского парламента.

Школьники — ресурс для власти, а профессионалы пишут «не то»

Об уровне информационного управления и информационной политике, которая последние годы была «провальной», за что глава Чувашии Михаил Игнатьев пытается возложить ответственность не на собственную команду, а на некие «деструктивные силы и отдельных провокаторов», частично свидетельствует недавнее обсуждение на заседании правительства республики.

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На нём глава мининформполитики Михаил Анисимов выделил три основные проблемы: кадровый дефицит в IT-отрасли при средней зарплате выше республиканской (37 тыс. рублей), снижение подписных тиражей (в результате «всё больше информации уходит в интернет») и дефицит журналистских кадров. По словам министра, «возраст наших сотрудников районных газет начинается от 50 лет», а привлечь в отрасль молодых специалистов можно, «прежде всего, за счёт целевого обучения, за счёт работы со студентами вузов». Говоря о районных газетах, Михаил Игнатьев констатировал, что «люди знают больше какие мероприятия проходят на федеральном уровне», чем то, что происходит на территории собственного «населённого пункта или муниципального образования — как сказать, малозначительные мероприятия, малозначимые, мало знают».

"Поэтому мы максимально здесь должны доводить информацию. Если мы не доводим, вакуум заполняется кем? Отдельными политическими деятелями, которые используют разные инструменты, подключаются деструктивные силы и начинают расшатывать ситуацию. Это мы тоже знаем. Наша задача и задача, прежде всего, ваша по линии медиа специалистов, если нужно там, допустим, где-то какие-то коррективы сделать, даже, может быть, не совсем даже высшее профессиональное образование, на базе учреждений среднего профессионального образования готовить этих журналистов.

Вот я сейчас бываю на разных мероприятиях, даже студенты, старшекурсники с камерами, всё в режиме онлайн, выпускаются и газеты даже на уровне общеобразовательных школ. Поэтому с Сергеем Владимировичем (министр образования Сергей Кудряшов, прим. ИА REGNUM) обменяться здесь, и максимально использовать даже этот ресурс. Он доступный, молодёжь хочет самореализоваться. Им надо подсказать или оказать содействие, что мы, власть, не самоустраняемся от них, хотим им оказывать содействие», — поставил задачу Михаил Игнатьев.

Глава республики также отметил, что старшее поколение верит, что всё написанное в газетах — «это правда»:

"Но есть отдельные, по 60 тыс. (экземпляров газеты, прим. ИА REGNUM) раздают и поливают нас грязью, это тоже правда. Надо доводить объективную, справедливую информацию максимально нам самим».

Михаил Игнатьев также акцентировал особое внимание на освещении хода реализации национальных проектов:

«Не каждый источник будет освещать мероприятия национального проекта. Для них это постольку-поскольку. А это политика президента Российской Федерации. И наша обеспечительская работа должна тоже освещаться. Поэтому по 52 мероприятиям национальных проектов важно некую «дорожную карту» по каждому источнику (разработать), чтобы они утвердили, и дальше на системной, плановой основе мы должны освещать. Допустим, на уровне правительств Российской Федерации ИТАР-ТАСС (отметим, информационное агентство ТАСС последние годы выигрывает контракты на подготовку и размещение информационных материалов о Чувашии, прим. ИА REGNUM) определён уполномоченным органом по освещению официальной информации на всей территории Российской Федерации и странах мира. И у нас то же самое реально можно сделать.

По кадрам надо посмотреть. Есть люди, которые на рынке труда, журналисты, стоят недёшево, но они, имея свою компетенцию, с учётом спроса пишут не те статьи, которые нам не хотелось, так скажем. Но они пишут, профессиональные журналисты».

Отдельно досталось чувашской диаспоре, проживающей в других регионах. Министр Михаил Анисимов пожаловался, что «суммарный тираж нашей литературы, которая распространяется за пределами Чувашской Республики, составляет чуть более 1 тыс. экземпляров», в то время как «значительная часть (чувашей) за пределами Чувашской Республики проживает». Кроме того, нет «большой инициативы со стороны чувашской диаспоры» Ульяновска, Казани и Волжска и других территорий в связи с выходом в кабельные сети местной национальной телерадиокомпании.

Внешнее управление для Чувашии

В июне стало известно, что Чувашия в числе десяти регионов получила куратора из правительства России — социально-экономическое развитие республики будет курировать министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Напомним, первый визит Мантурова в Чувашию в январе 2017 года сопровождался медийным чудачеством и скандалом, инициированным руководителем администрации главы Чувашии Юрием Васильевым: тогда корреспонденту ИА REGNUM отказали в аккредитации без объяснения причин и фактически препятствуя журналистской деятельности — за федеральное СМИ вынуждены были вступиться пресс-службы федеральных структур.

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По данным федеральных СМИ, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министрам курировать десять российских регионов «со слабой экономикой». Это регионы, которые заняли худшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.

«Правительство России пошло на крайнюю меру, назначая кураторов экономическим аутсайдерам. При этом курировать внутриполитическую ситуацию в Чувашии будут другие лица. Ситуация в Чувашии, мягко говоря, не очень хорошая, раз требуется закрепление таких высокопоставленных людей, что бьёт по репутации первого лица республики и его команды. Если сравнивать кураторство с внешним управлением на предприятии, то это не предвещает ничего хорошего. Внешнее управление редко приводит к оздоровлению, как правило, следующий этап — крах и банкротство. При этом Михаил Игнатьев, судя по официальной сводке, пытается сохранить хорошее лицо при плохой игре и всячески демонстрирует свою «политическую устойчивость». Другое было бы сложно ожидать: если кто-то крикнет, что корабль тонет, то начнётся паника, бардак и хаос, поэтому задача руководителя вселять уверенность и играть до последнего», — считает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

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Отметим, что по новой методике Росстата по уровню доходов населения за 2018 год Чувашия заняла четвёртое место среди регионов с самыми низкими доходами жителей, сообщает News. В Поволжье по этому показателю Чувашия находится на последнем месте. По данным РИА Рейтинг, по итогам 2018 года Чувашия заняла 61 место по уровню благосостояния семей.

РУСАДА угрожает Чувашии

Минспорт Чувашии, который пытается «разрулить» резонансные происшествия в связи с уголовным преследованием экс-начальника финансово-экономического отдела (по факту растраты), а также бывшего первого замминистра и подрядчика в связи со строительством биатлонного центра в Чебоксарах (и через суд взыскивает 133 млн рублей ущерба), попал в новый скандал — антидопинговый. РУСАДА заявило о том, что более 60 спортсменов в Чувашии подозреваются в нарушении антидопинговых правил, при этом значительная часть — это легкоатлеты. Для Чувашии, которая на международной и олимпийской арене славится спортивными ходоками и в целом школой лёгкой атлетики, это стало большим ударом по всей спортивной отрасли.

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Официальные комментарии дали обе стороны. В Чувашии опровергают использование допинга, а глава республики Михаил Игнатьев заявил, что «пока это всё, как фейковые новости». На что генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус отметил, что «интересно посмотреть на выводы правоохранительных органов», и «посмотрим, что скажет ИААФ (Международная ассоциация легкоатлетических федераций — ИФ)». Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратилась к властям Чувашии с просьбой разобраться в ситуации и «организовать тщательную проверку выполнения антидопинговых правил должностными лицами и тренерами, имеющими отношение к подготовке легкоатлетов».

Наблюдатели полагают, что одной Чувашией РУСАДА не ограничится, так как федеральная власть хочет показать мировому спортивному сообществу, что она «ещё лучше, ещё ревностнее борется с допингом в своей стране, чем международные контролирующие органы». И Чувашия «в этом противостоянии с федеральными структурами» нарвётся «на ещё большие неприятности».

Министр против «национального музыкального искусства»?

Накануне главного национального праздника в Чувашии разразился скандал, в центре которого оказался Чувашский государственный ансамбль песни и танца. С окончанием творческого сезона среди артистов поползли слухи, что в новом творческом году госансамбль останется без оркестра народных инструментов, который в прежние годы и так был сокращён вдвое. Такой «подарок» к 95-летию коллектива, который ранее активно гастролировал по зарубежным странам, может преподнести министр культуры Чувашии Константин Яковлев: артисты сообщили, что неофициально кадровая служба уведомила их о возможном сокращении, но официально уведомления они не получали. И весь оркестр — «в напряжении».

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Ранее в своём коллективном обращении артисты отмечали, что министр якобы не знает, «чем отличается оркестр народных инструментов от симфонического оркестра, балалайка от фортепиано», а под предлогом «экономической целесообразности» Яковлев «осуществляет разрушение национального музыкального искусства».

Реальный срок для экс-главы Чебоксар

В Чувашии вынесен приговор экс-главе Чебоксар, которую обвиняли в причинении ущерба страховой компании «Чувашия-Мед» на сумму свыше 22 млн рублей. Суд первой инстанции признал её виновной в четырёх эпизодах преступления — растрате и злоупотреблении полномочиями. Ей назначено пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

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Кроме того, завершено расследование уголовного дела в отношении второго фигуранта дела о выводе 273 млн с чувашского завода. Перед судом предстанет бывший генеральный директор ООО «РЖДС-регион», которую считают соучастницей ранее осуждённого за мошенничество экс-председателя совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон». Злоумышленница с декабря 2012 года находилась в розыске, её задержали в марте 2019 года в городе Красногорске Московской области.

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