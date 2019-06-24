Конфликт США с Ираном избавит мир от зависимости от ближневосточной нефти

Станислав Стремидловский, , 12:32 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 17 — 23 июня 2019 года стали: папа Франциск призвал богословие достичь окраин; Вашингтон делает ставку на экономический крах Ирана; «мирный план» Трампа по Палестине ангажирован в пользу Израиля; зачем Москва ведет переговоры с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ); через два года в Германии может начаться «великая неокоммунистическая революция»; сможет ли Католическая церковь в Польше восстановить свой авторитет.

Богословие должно достичь окраин. Об этом папа Римский Франциск говорил, выступая с заключительным докладом на симпозиуме «Богословие после Veritatis Gaudium в контексте Средиземноморья», проходившем в Неаполе, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик начал свою речь с напоминания о том, что Средиземноморье издавна является перекрестком, местом обмена, но также и столкновений, и сегодня оно ставит перед нами целый ряд вопросов. Для продвижения диалога большое значение имеет изучение арабского и еврейского языков и культур. С мусульманами, отметил папа, «мы призваны вести диалог, чтобы строить будущее в наших обществах и в наших городах». Их следует считать «партнерами в строительстве мирного сосуществования, даже когда случаются разрушительные эпизоды по вине фанатиков, противников диалога». С евреями диалог необходим, чтобы «лучше развивать наши отношения в религиозном плане». Именно Средиземноморье является мостом между Европой, Африкой и Азией, где могут жить рядом все дети Авраама. Задача богословия, подчеркнул Франциск, войти в созвучие с воскресшим Христом и достичь окраин, в том числе «окраин мысли».

Константинопольский патриарх Варфоломей направил приветствие участникам симпозиума в Неаполе с участием папы Франциска. Средиземное море, пишет патриарх, это «колыбель истории, языков, культур и религий, способных к взаимодействию и обмену, которые управляли общественными процессами на всей территории в течение столетий, содействуя развитию народов, живущих теперь на его побережье. Если христианство, в его восточном и западном проявлении, сыграло основоположную роль после Миланского эдикта, то не менее важным был вклад иудаизма и затем ислама, на чередующихся исторических этапах, в поиск путей общения и сосуществования. В периоды Римской империи, варварских нашествий, Восточной Римской империи в Византии, Османской империи никогда не прерывалось созвучие общения между разными народами, населяющими этот регион, невзирая на никогда не прекращающуюся напряженность». Сегодня же, констатирует Варфоломей, этот регион перестал быть местом встречи, став, скорее, «непреодолимой границей между Севером и Югом мира, ставящей под вопрос само понятие странноприимства, максимальным выражением которого является христианство, в соответствии с учением нашего Учителя и Спасителя. Православная церковь при этом признает, что нет иного пути, кроме диалога, утверждает константинопольский патриарх. Среди причин кризиса он называет национализм и многообразные проявления фундаментализма в различных частях мира. «Мы до сих пор говорим о вторжении персов, римлян, варваров, о вторжении арабов и монголов, о вторжении белых в среду коренных американцев, об общине чернокожих в Америке, оторванных от корней африканского прошлого, а также о вторжении нацистов, о советском вторжении и о других, вплоть до наших дней. Необходимо тщательно избегать таких чувств сегодня, в том числе и в наших Церквах, чтобы не осуществился бином принятие-вторжение», — отметил Варфоломей.

Иранская политика Трампа не работает, утверждает The Tablet (Лондон, Великобритания). Тегеран, несомненно, является источником нестабильности и конфликтов на Ближнем Востоке и представляет реальную опасность для Израиля, полагает издание. Но нынешняя политика Соединенных Штатов по решению этих проблем является неправильной и, вероятно, усугубит их. Президент США Дональд Трамп инициировал программу жестких экономических санкций, призванных поставить Тегеран на колени. Тем самым он подорвал соглашение, заключенное его предшественником в союзе с Европейским союзом, которое работало, и заменил его политикой конфронтации, которая не работает. Иран в свою очередь шантажирует возобновлением своей ядерной программы и созданием проблем судоходства в Оманском заливе. Намерение Тегерана, по-видимому, состоит в том, чтобы остальной мир стучал в двери Трампа, требуя, чтобы тот изменил политику санкций. Однако эти действия Ирана столько же малореализуемы, как и действия Вашингтона. Иранцы видят в Соединенных Штатах хулигана, а противостоять хулигану — дело национальной гордости. Это может привести к вооруженным нападениям на американских военных в регионе. Не исключено, что Вашингтон так думает, поэтому отправляет дополнительные войска. К счастью, худший сценарий не включает полномасштабную наземную войну между США и Ираном. Но спорадические вооруженные столкновения в Заливе, на море или в воздухе, более вероятны. Похоже, что каждая из сторон стремится спровоцировать другую. И это увеличивает угрозу Израилю. Мировой экономике может придется пережить шок от вероятного скачка цен на топливо. Но тогда мир осознает пагубные последствия своей зависимости от ископаемого топлива, что усилит поиск альтернативных источников энергии. Чем меньше мир зависит от ближневосточной нефти, тем лучше.

Вашингтон делает ставку на экономический крах Ирана, чтобы заставить режим начать переговоры, считает La Croix (Париж, Франция). Но могут ли Соединенные Штаты и Тегеран найти путь к переговорам, когда они приближаются к прямому столкновению? Президент США объявил о введении новых санкций, начиная с 24 июня. Иранский верховный лидер Али Хаменеи исключил любую возможность диалога, пока американцы применяют свои санкции в нарушение ядерной сделки 2015 года. Тегеран также предупредил о последствиях для интересов США в регионе в случае какой-либо атаки по его территории. «Политика Трампа, вероятно, усилит власть Корпуса Стражей Исламской революции», — говорит директор по Ирану в Международной кризисной группе Али Ваез. Администрация Трампа сегодня, кажется, сосредоточена исключительно на стратегии экономического удушения и военного сдерживания. Трамп и его государственный секретарь США Майк Помпео говорят, что экономические и политические издержки в конечном итоге заставят Тегеран сесть за стол переговоров. Но какова их конечная цель и желаемые уступки? Все размыто.

24 — 25 июня в Манане (Бахрейн) будет проходить форум по Палестине, в ходе которой должны обнародован загадочный «мирный план» администрации Трампа по соглашению между Израилем и Палестиной, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Чего ждать — договоренности или фиаско? «Мирный план» уже бойкотировал Фронт освобождения Палестины. По мнению многих аналитиков и экспертов, он сосредоточен на экономическом факторе, оставляя в стороне исторические и политические аспекты, которые на протяжении многих лет привели к глубоким разногласиям между сторонами. За «мирным планом» стоит Джаред Кушнер, зять президента Трампа, и другие личности, которые на самом деле имеют мало опыта в региональной дипломатии. Кушнер, ортодоксальный еврей, имеющий сильные личные и религиозные связи с Израилем, был выбран президентом прежде всего из-за родства. Однако это не делает зятя президента равноудаленным по отношению к конфликтующим израильтянам и палестинцам. Среди ближайших сотрудников Кушнера мы находим Джейсона Гринблатта и Дэвида Фридмана, тесно связанных с радикальными ортодоксальными еврейскими кругами. Кушнер, Гринблатт и Фридман, все без соответствующего дипломатического опыта — это три столпа, на которых Трамп строит свой вариант разрешения палестинского конфликта. Многие наблюдатели указывают на неспособность «тройки» понять перспективу и исторические претензии палестинцев.

Издание также анализирует переговоры, которые Москва ведет с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В последние дни в российской столице прошла серия официальных встреч по поиску мирного решения ситуации в Афганистане с участием представителей движения, которое находится вне закона в России. Это третий визит делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москву, предыдущие раунды переговоров состоялись в феврале и ноябре 2018 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил позицию Москвы о необходимости вывода всех иностранных войск из Афганистана. Российские интересы прекрасно совпадают с желанием талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые заявили, что переговоры с США в Катаре касаются сроков возможного вывода американских войск из Афганистана. Движение надеется достичь среднесрочного соглашения. Москве очень выгодно поддерживать прямой диалог с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как они являются главными соперниками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ведущего ожесточенные бои против них в Афганистане. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также активно борются с наркоиндустрией, которая вызывает большую озабоченность российской стороны. В 2000 году движение ввело запрет на выращивание опийного мака, из которого производится героин. В результате на территориях, контролируемых талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выращивание мака практически прекратилось, а глобальная продажа героина сократилась на 65%. После падения режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане производство опиума резко возросло. Все эти взаимные интересы привели к прямому диалогу с движением. При этом граничащие с Афганистаном постсоветские республики сталкиваются с новой реальностью, когда прилегающая территория контролируется не правительственными войсками, а «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Концентрация боевиков на границе с Туркменистаном объясняется скорым завершением строительства магистрального газопровода, по которому туркменский газ будет пересекать Афганистан по маршруту «Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия». Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерены занять участок земли, вдоль которого была проложена газовая труба, рассчитывая получить финансовые дивиденды. Правительственные силы не могут в полной мере гарантировать безопасность этого проекта от угроз, включая нападение местных племен и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). У них нет для этого сил и средств, в отличие от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые вполне могли бы взять на себя эту задачу. Узбекистан также пытается наладить прямой диалог с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что привело к переговорам с ними в Ташкенте, а также в Катаре. Ташкент ведет диалог с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о гарантиях безопасности проектов Узбекистана в Афганистане, в частности о железной дороге Термез — Мазари-Шариф. Планируется продлить этот маршрут до Герата и Кабула, в перспективе дойти до Пакистана и Ирана, создав путь, который свяжет Россию и Казахстан с рынками на побережье Индийского океана. Таджикистан находится в наиболее опасной зоне из всех среднеазиатских республик. Через его территорию проходит ряд важных маршрутов наркотрафика, что усугубляет существующие проблемы. Душанбе пока воздерживается от прямых переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оставляя инициативу Москве.

Если социальные настроения не изменятся, то уже через два года в Германии может начаться великая неокоммунистическая революция, допускает Polonia Christiana (Краков, Польша). К власти придут «зеленые», которые, опираясь на посткоммунистов и социал-демократов, полностью перестроят страну. Помимо внедрения «цивилизации смерти» и тотальной цензуры, нападений на семью они покушаются на частную собственность. Если бы выборы в Бундестаг проходили в июне, то с большой долей вероятности их выиграли бы «зеленые». Текущие опросы дают им 26 — 27% поддержки. Это означает, что в Германии может возникнуть крайне левое правительство: «зеленых», СДПГ и посткоммунистических леваков. Уже сегодня радикалы из этой среды пытаются экспроприировать в Берлине недвижимость и забрать у всех немцев право пользоваться автомобилем.

Католическая церковь в Польше была на подъеме после того, как папой Римским стал краковский кардинал Кароль Войтыла, рассказывает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Но после смерти польского папы в апреле 2005 года она начала терять свой авторитет, переживая год за годом многочисленные бури — из-за абортов и месте религии в школе, раскрытии коммунистических информаторов в ее среде, спекуляции самой Церкви в земельных вопросах и реституции церковной собственности. Сейчас к этому добавились откровения о сексуальном насилии клириков. Скандал взорвался в мае этого года, когда был показан телевизионный документальный фильм о том, как на протяжении долгого времени злоупотребления игнорировались и скрывались. Проведенные в начале июня контролируемой правительством социологической службой CBOS опросы показали, что рейтинг одобрения Католической церкви в Польше упал до 24-летнего минимума. Только 48% респондентов считают ее деятельность позитивной. Доля молодых людей, объявляющих себя верующими, снизилась с 81 до 63%. Впервые в стране, известной своим беспрекословным преклонением перед Иоанном Павлом II, в польской прессе были заданы вопросы о том, что покойный понтифик не справился с злоупотреблениями, что заставило кардинала Станислава Дзивиша, бывшего секретаря папы, делать неоднократные заявления в защиту своего шефа. Похоже, что польские епископы будут стремиться убедить католиков в том, что проблема маргинальна, а они делают больше для ее решения, чем учителя, врачи и другие группы.

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук провел встречи с послами Хорватии и Словакии, информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). Первым он принял хорватку Аницию Джамич, вторым — словака Марека Шафина. Обе встречи состоялись по просьбе послов. С Джамич униатский архиепископ говорил об опыте этой страны в сфере военного капелланского служения и лечения ран войны. Стороны отметили много схожего в истории украинского и хорватского народов. Так, путь независимости Хорватии во многом подобен пути, который прошла Украина. Шевчук рассказал о контактах УГКЦ с униатской Крижевицкой епархией в Хорватии, а также о контактах с Католической церковью в Хорватии. Стороны отметили также хорошие межчеловеческие контакты. Например, когда хорваты играют в футбол, украинцы за них болеют, когда украинцы играют, хорваты за них болеют. Посол Словакии во время своей встречи интересовался вопросами межрелигиозных контактов на Украине. Он рассказал, что является греко-католиком и ему очень приятно познакомиться с такой большой греко-католической Церковью на Украине, которая намного больше, чем в Словакии. Дипломат отметил роль УГКЦ в укреплении государственных институтов, воспитании граждан Украины относительно осознания ценности украинского государства. Со своей стороны архиепископ добавил: «Важно, чтобы украинцы поняли — если они не будут строить свое государство, то будут жить в чужих государствах. УГКЦ старается воспитывать ответственное отношение к государственным институтам, их скрепам».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.