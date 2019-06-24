Экс-премьер Армении: Баку пытается обострить грузино-российские отношения

Ереван, , 12:18 — REGNUM То, что происходит в Грузии может иметь тяжелые последствия для Армении. Об этом предупредил экс-премьер Армении Грант Багратян.

По его словам, азербайджанская разведка сейчас взялась за дело. пытаются еще более обострить грузино-российские отношения, имея в виду закрытие сухопутных дорог.

Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян «В конце концов, грузины успокоятся, но в результате могут быть перекрыты ведущие в Армению дорого. После этого Азербайджан «предложит» Армении войну».

В Грузии уже четвертый день проходят массовые акции протеста и беспорядки. Поводом для них послужило выступление российского парламентария Сергея Гаврилова, который вёл заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сев в кресло спикера грузинского парламента. Это обстоятельство разозлило депутатов от оппозиционных партий, российская делегация под охраной покинула Грузию. Оппозиция в Грузии предъявила правящей партии ультиматум, требуя отставки трех высокопоставленных чиновников.