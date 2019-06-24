Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Экс-премьер Армении: Баку пытается обострить грузино-российские отношения

Политика

Экс-премьер Армении Грант Багратян считает, что азербайджанская разведка сейчас взялась за дело. пытаются еще более обострить грузино-российские отношения, имея в виду закрытие сухопутных дорог

Экс-премьер Армении: Баку пытается обострить грузино-российские отношения
Иллюстрация:  facebook.com/pg/hrant.bagratyan
Грант Багратян

Ереван, 24 июня 2019, 12:18 — REGNUM  То, что происходит в Грузии может иметь тяжелые последствия для Армении. Об этом предупредил экс-премьер Армении Грант Багратян.

По его словам, азербайджанская разведка сейчас взялась за дело. пытаются еще более обострить грузино-российские отношения, имея в виду закрытие сухопутных дорог.

«В конце концов, грузины успокоятся, но в результате могут быть перекрыты ведущие в Армению дорого. После этого Азербайджан «предложит» Армении войну».
Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян

В Грузии уже четвертый день проходят массовые акции протеста и беспорядки. Поводом для них послужило выступление российского парламентария Сергея Гаврилова, который вёл заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сев в кресло спикера грузинского парламента. Это обстоятельство разозлило депутатов от оппозиционных партий, российская делегация под охраной покинула Грузию. Оппозиция в Грузии предъявила правящей партии ультиматум, требуя отставки трех высокопоставленных чиновников.

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