Грузия: Иванишвили идёт на уступки

Тбилиси, , 12:17 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» готова сразу же после окончания текущей сессионной недели начать широкие консультации с оппозиционными партиями по стоящим в политической повестке дня вопросам. И прежде всего по вопросу перехода к пропорциональной системе выборов будущего парламента. Об этом заявил председатель правящей партии Бидзина Иванишвили на пресс-конференции 24 июня, после окончания заседания политсовета партии.

По его словам, если парламентские выборы 2020 года будут проведены по ныне действующей смешанной, пропорционально-мажоритарной системе, то будущий парламент целиком может оказаться однопартийным, так как во всех мажоритарных округах победу одержат кандидаты от «Грузинской мечты».

Иванишвили отметил, что такой исход выборов, возможно, и устраивает правящую партию и служит ее партийным интересам, но не отвечает стоящим перед страной вызовам. Еще одной причиной принятого сегодня политсоветом решения он назвал «растущие глобальные и локальные политические и экономические вызовы, для решения которых необходим широкий общественный и политический консенсус.

«Поэтому мы предлагаем переход на пропорциональную избирательную систему. В то же время спускаем до нуля, то есть полностью отменяем существующий сегодня пропорциональный барьер и надеемся, что таким путем в 2020 году мы получим парламент, в котором будут представлены все политические силы и весь интеллектуальный потенциал страны. Никому не понадобится присоединяться к кому-либо, искусственно объединяться и часто отказываться от собственного потенциала, чтобы внести свой вклад в развитие страны», — заявил Иванишвили и призвал все — парламентские и непарламентские политические партии включиться в эти консультации.

Напомним, что проведения парламентских выборов по пропорциональной системе грузинская оппозиция требует давно. Это требование звучало еще в период правления Саакашвили. «Грузинская мечта» и ее лидеры до прихода к власти обещали обеспечить введение именно такой системы, но постоянно оттягивали это решение. После внесенных в Конституцию и избирательное законодательство очередных поправок было решено, что выборы в парламент 2020 года пройдут по смешанной системе, а законодательный орган 2024 года будет избран уже по пропорциональной системе. Но оппозиция продолжала настаивать на проведении выборов 2020 года по пропорциональной системе. Решение правящей партии «спровоцировали» события, начавшиеся в Тбилиси 20 июня, формальным поводом для которых стало проведение в парламенте Грузии 26-й сессии МАП, председателем которой в настоящее время является российский депутат Сергей Гаврилов. Предоставление ему кресла председателя парламента опротестовали соратники экс-президента Михаила Саакашвили в грузинском парламенте и сорвали заседание, после чего прибывшие в Тбилиси делегаты покинули Грузию.

А за пределами парламента на проспекте Руставели началась акция протеста, главными лозунгами которой были «Россия — оккупант», «Отставка председателя парламента», «Отставка главы МВД» и «Проведение выборов по пропорциональной системе». После того, как митинговавшие у здания парламента сторонники этих требований по призыву лидеров оппозиции пошли на штурм парламента, власти разогнали митинг, применив спецсредства. Пострадало несколько сотен человек, в том числе митингующих и полицейских. На следующий день правящая партия сообщила об отставке Ираклия Кобахидзе с поста председателя парламента, но акции на этом не закончились. Они продолжились 22 и 23 июня, и главными их участниками стали молодые люди, представляющие себя как студенты грузинских вузов. Оппозицию первоначально к микрофонам не допускали, но постепенно один за другим на акции стали выступать как соратники Саакашвили, так и лидеры других оппозиционных партий. Требования неизменны. За исключением одного, которое уже выполнено, — отставки спикера парламента. Организаторы акции заявляют, что будут продолжать митинги и шествия до тех пор, пока все их требования нынешняя власть не выполнит.