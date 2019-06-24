Понедельник, 24 Июня 2019 года
12:17:01 МСК

США впервые за 13 лет не осудили Узбекистан за нарушение религиозных свобод

Политика

Несмотря на это, Узбекистану еще предстоит проделать большую работу, отметил Майкл Помпео

Ташкент, 24 июня 2019, 12:16 — REGNUM  Госдепартамент США опубликовал очередной доклад по религиозной свободе за 2018 год, в котором оценил состояние свободы вероисповедания в Узбекистане, как «не вызывающей особую обеспокоенность», передает корресподент ИА REGNUM.

По словам главы Госдепа Майкла Помпео, несмотря на это, Узбекистану еще предстоит проделать большую работу

Глава внешнеполитического ведомства США в этой связи отметил принятие в Узбекистане «Дорожной карты» по реализации рекомендаций спецпосланника ООН по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмеда Шахида, освобождение полутора тысяч заключенных, осужденных по религиозным мотивам, и их свободном передвижении, выведении 16 тысяч граждан из списков лиц, причастных к религиозно-экстремистским течениям.

Вместе с этим, госсекретарь выразил надежду на дальнейшее правовое реформирование процедур регистрации религиозных организаций и обеспечение свободного посещения мечетей детьми вместе со своими родителями.

В июле 2018 года Узбекистан был впервые представлен на Министерской конференции по продвижению религиозных свобод. В последующем республику посетила делегация во главе с послом по особым поручениям Сэмом Браунбэком, которая имела возможность убедиться в принятии практических мер по обеспечению религиозных свобод, совершенствованию и упрощению действующих норм, в том числе разработке нового законопроекта «О свободе совести и религиозных организациях», освобождению тысяч лиц, осужденных за религиозные преступления, а также созданию институциональных механизмов по продвижению просвещённого Ислама и развитию религиозного образования.

В Узбекистане с участием американских экспертов поводится серия совместных семинаров, посвященных вопросам противодействия религиозному экстремизму и радикализации. В ближайшее время совместно с Институтом мира США (USIP) планируется проведение очередного семинара в Международном научно-исследовательском центре им. Имама аль-Бухари, ставшего успешной платформой для наращивания учебно-исследовательского потенциала в сфере продвижения религиозного плюрализма и предотвращения радикализации.

В конце мая текущего года впервые в истории двусторонних отношений Вашингтон вместе с официальной делегацией посетил муфтий Узбекистана Усманхон Алимов, который принял участие в межконфессиональном ифтаре и «круглом столе», посвященном вопросам обеспечения свободы вероисповедания в нашей стране, и провел ряд встреч с представителями профильных ведомств США.

На ноябрь запланирован визит в Узбекистан группы пасторов, раввинов и имамов из различных американских штатов для межконфессионального диалога.

По приглашению Госдепартамента США узбекская делегация примет участие в работе второй Министерской конференции по продвижению религиозных свобод, которая состоится 18 июля в Вашингтоне

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мирзиёев: перестройка в Узбекистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить