США впервые за 13 лет не осудили Узбекистан за нарушение религиозных свобод

Ташкент, , 12:16 — REGNUM Госдепартамент США опубликовал очередной доклад по религиозной свободе за 2018 год, в котором оценил состояние свободы вероисповедания в Узбекистане, как «не вызывающей особую обеспокоенность», передает корресподент ИА REGNUM.

По словам главы Госдепа Майкла Помпео, несмотря на это, Узбекистану еще предстоит проделать большую работу

Глава внешнеполитического ведомства США в этой связи отметил принятие в Узбекистане «Дорожной карты» по реализации рекомендаций спецпосланника ООН по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмеда Шахида, освобождение полутора тысяч заключенных, осужденных по религиозным мотивам, и их свободном передвижении, выведении 16 тысяч граждан из списков лиц, причастных к религиозно-экстремистским течениям.

Вместе с этим, госсекретарь выразил надежду на дальнейшее правовое реформирование процедур регистрации религиозных организаций и обеспечение свободного посещения мечетей детьми вместе со своими родителями.

В июле 2018 года Узбекистан был впервые представлен на Министерской конференции по продвижению религиозных свобод. В последующем республику посетила делегация во главе с послом по особым поручениям Сэмом Браунбэком, которая имела возможность убедиться в принятии практических мер по обеспечению религиозных свобод, совершенствованию и упрощению действующих норм, в том числе разработке нового законопроекта «О свободе совести и религиозных организациях», освобождению тысяч лиц, осужденных за религиозные преступления, а также созданию институциональных механизмов по продвижению просвещённого Ислама и развитию религиозного образования.

В Узбекистане с участием американских экспертов поводится серия совместных семинаров, посвященных вопросам противодействия религиозному экстремизму и радикализации. В ближайшее время совместно с Институтом мира США (USIP) планируется проведение очередного семинара в Международном научно-исследовательском центре им. Имама аль-Бухари, ставшего успешной платформой для наращивания учебно-исследовательского потенциала в сфере продвижения религиозного плюрализма и предотвращения радикализации.

В конце мая текущего года впервые в истории двусторонних отношений Вашингтон вместе с официальной делегацией посетил муфтий Узбекистана Усманхон Алимов, который принял участие в межконфессиональном ифтаре и «круглом столе», посвященном вопросам обеспечения свободы вероисповедания в нашей стране, и провел ряд встреч с представителями профильных ведомств США.

На ноябрь запланирован визит в Узбекистан группы пасторов, раввинов и имамов из различных американских штатов для межконфессионального диалога.

По приглашению Госдепартамента США узбекская делегация примет участие в работе второй Министерской конференции по продвижению религиозных свобод, которая состоится 18 июля в Вашингтоне