Гульнара Каримова заявила о возврате государству $1,2 млрд

Ташкент, , 12:14 — REGNUM Дочь первого президента Узбекистана впервые за шесть лет сделала заявление, в котором сообщила о том, что ее личные активы в республике на сумму 1,2 миллиарда долларов вышли из ее собственности, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Несмотря на то, что прокуратура говорит, что не может посчитать количество средств, уже экспроприированных государством, я хочу объявить, для протокола, что до сих пор исключительно мои личные активы, находящиеся на территории Узбекистана, уже вышли из моей собственности и работают на благо республиканского бюджета, что подтверждается в ходе нескольких местных расследований, на сумму в размере 1,2 миллиарда долларов», говорится в заявлении.

Каримова также подчеркивает, что чувствует ответственность «за фамилию и имя, которые я ношу, у меня было время осознать вес всех своих действий, намеренных или нет. Я осознаю, что должна была придерживать себя к более высоким требованиям».

«Сквозь время и пройдя сложные ситуации, я изменилась как человек до такой степени, что могу себя осуждать за мои предыдущие решения и действия», говорится в заявлении.

Она также подчеркнула, что активы за границей, в частности в Швейцарии на замороженных счетах «не является вопросом, который зависит только от меня».

По словам Каримовой, на эти активы претендуют многие другие страны.

Как говорится в заявлении омбудсмена Узбекистана, 23 июня состоялась его встреча с находящейся в колонии Гульнарой Каримовой. «В беседе она выразила особую благодарность медицинскому персоналу учреждения за внимание и своевременно оказываемую медицинскую помощь», говорится в заявлении.

В документе сообщается, что «при изучении отмечено о привлечении учреждением для медицинского обследования Каримовой ведущих специалистов в области кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии, эндокринологии и гинекологии». «Отдельные специальные обследования проведены в Центральном госпитале МВД. По назначению врачей она на системной основе получает необходимые медицинские препараты. На сегодняшний день общее состояние здоровья Каримовой в целом удовлетворительное, она получает рацион здорового питания», говорится в заявлении.