Глава Индонезии выступил за завершение переговоров с Вьетнамом по ИЭЗ

Бангкок, , 12:19 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо настаивал на завершении переговоров по границе исключительной экономической зоны (ИЭЗ) между Индонезией и Вьетнамом во время встречи с премьер-министром Вьетнама Нгуен Сюан Пхуком в кулуарах 34-го саммита АСЕАН в Таиланде, сообщает Antaranews.

В ходе двусторонней встречи премьер-министр Вьетнама начал с того, что поздравил президента Джоко Видодо с проведением всеобщих выборов в стране.

Известно, что вопрос о границе исключительной экономической зоны между Индонезией и Вьетнамом всегда возникает в рамках двусторонних встреч.

«Недавние инциденты между органами морской безопасности двух стран являются одним из последствий неразрешенности вопроса о границах. Для этого я надеюсь, что Вы сможет проинструктировать рабочую группу Вьетнама, чтобы иметь возможность немедленно завершить переговоры по ИЭЗ», — заявил президент Индонезии.

Джоко Видодо также поздравил Вьетнам с членством в Совете Безопасности ООН с 2020 по 2021 год. Таким образом, в 2020 году две страны-члена АСЕАН (Индонезия и Вьетнам) станут непостоянными членами СБ ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года судно по надзору за рыболовством во Вьетнаме столкнулось с индонезийским военным кораблем в исключительной экономической зоне Индонезии, вблизи острова Натуна.

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