Врио мэра Челябинска пообещала спрашивать с подчинённых больше

Челябинск, , 12:13 — REGNUM Врио главы Челябинска Наталья Котова проводит своё первое в новом статусе аппаратное совещание. Её представил собравшимся председатель городской думы Станислав Мошаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мошаров напомнил о том, что Котова назначена временным мэром города. Эту новость присутствующие встретили аплодисментами. Представлять её оказалось лишним — в администрации города она работает уже несколько лет.

«В наших отношениях ничего не меняется. Только буду спрашивать больше», — сказала Котова и начала аппаратное совещание.

Напомним, ранее мэр Владимир Елистратов ушёл в отставку. Его заявление одобрили депутаты гордумы. Уход Елистратова был по собственному желанию, но сам он заявил депутатам, что опирался на мнение врио губернатора Алексея Текслера, а сам Текслер признал, что сам посоветовал мэру уйти с должности.

Читайте ранее в этом сюжете: Врио губернатора об отставке мэра Челябинска: «Это наше решение!»