Власти Грузии пошли на уступки манифестантам

Тбилиси, , 12:07 — REGNUM Грузинские власти согласились провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе в ответ на требования митингующих. Об этом заявил основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили 24 июня на брифинге в Тбилиси.

Партия приняла решение о проведении выборов по пропорциональной системе с нулевым барьером прохождения, отметил он.

В пропорциональной системе голосование избирателей проходит по партийным спискам, после чего каждая партия получает в парламенте количество мест, пропорциональное набранному проценту голосов. Для прохождения в законодательный орган устанавливается процентный барьер.

Парламентские выборы 2020 года, согласно Конституции Грузии, должны были пройти по смешанной системе, а в 2024 — по пропорциональной. В смешанной системе 77 парламентариев из 150 должны быть избраны по партийным спискам, а 73 — в одномандатных округах.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Тбилиси начались массовые протесты, связанные с выступлением на Межпарламентской ассамблее православия делегатов из РФ. В числе иных требований манифестантов — отставка главы МВД Георгия Гахария и освобождение задержанных участников протестов.