Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Формирование ВСУ впервые прошло сертификацию НАТО — СМИ

Политика

Экзамен принимали в Литве

Киев, 24 июня 2019, 11:41 — REGNUM  140-й центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошёл сертификацию как подразделение сил быстрого реагирования НАТО, сообщил 24 июня Украинский милитарный портал.

Экзамен проходил в Литве.

Авторы сообщения утверждают, якобы Украина стала первой страной, не являющейся членом НАТО, чьё формирование смогло получить данную сертификацию. По их информации, американские военнослужащие, подписавшие рапорт о соответствии украинского подразделения стандартам НАТО, фотографировались, поскольку это — историческое событие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровенской области инструкторы НАТО начали четырёхнедельный кус подготовки боевиков ВСУ.

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