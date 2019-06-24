Формирование ВСУ впервые прошло сертификацию НАТО — СМИ

Киев, 24 июня 2019, 11:41 — REGNUM 140-й центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошёл сертификацию как подразделение сил быстрого реагирования НАТО, сообщил 24 июня Украинский милитарный портал.
Экзамен проходил в Литве.
Авторы сообщения утверждают, якобы Украина стала первой страной, не являющейся членом НАТО, чьё формирование смогло получить данную сертификацию. По их информации, американские военнослужащие, подписавшие рапорт о соответствии украинского подразделения стандартам НАТО, фотографировались, поскольку это — историческое событие.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровенской области инструкторы НАТО начали четырёхнедельный кус подготовки боевиков ВСУ.
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