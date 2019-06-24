Глава Индонезии провел двустороннюю встречу с премьер-министром Таиланда

Бангкок, , 11:34 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Таиланда Прают Чан-О-Ча обсудили улучшение двустороннего сотрудничества, в частности в области инвестиций и торговли, сообщает Antaranews.

На встрече в кулуарах саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке (Таиланд) президент Индонезии заявил, что Индонезия и Таиланд, как ожидается, смогут наладить хорошее сотрудничество для обеих стран, АСЕАН и мира.

«Я полностью поддерживаю лидерство Таиланда в АСЕАН в этом году», — заявил Джоко Видодо.

Представители двух стран согласились расширить торгово-инвестиционное сотрудничество и устранить препятствия в сфере торговли.

Джоко Видодо и Прают Чан-О-Ча также обсудили два экспортных товара, а именно пальмовое масло и каучук. В связи с этим, Джоко Видодо выразил признательность Таиланду за поддержку Индонезии и Малайзии в борьбе с дискриминацией в отношении пальмового масла. Индонезия также высоко оценила сотрудничество Таиланда с целью совместного повышения мировых цен на каучук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три основных производителя натурального каучука в мире, а именно Таиланд, Индонезия и Малайзия, договорились сократить экспорт каучука на 300 тыс. тонн, чтобы справиться с понижением мировых цен на этот продукт.

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