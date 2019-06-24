«К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности»: круглый стол

Москва, 24 июня 2019, 11:19 — REGNUM 26 июня в 12:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности» с участием учёных и политологов из России и Монголии.
С краткими сообщениями выступят:
- Колеров Модест Алексеевич — к.и.н, главный редактор ИА REGNUM;
- Кошкин Анатолий Аркадьевич — д.и.н, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM;
- Демурин Михаил Васильевич — дипломат, публицист, политический обозреватель ИА REGNUM;
- Жамсрангийн Урангуа — д.и.н, профессор Монгольского государственного университета (Улан-Батор);
- Мунхцэцэг Буян-Эрдэнэ — корреспондент ИА REGNUM;
- Олег Рудольфович Айрапетов — к.и.н, доцент МГУ;
- Колпакиди Александр Иванович — историк спецслужб, главный редактор издательства «Алгоритм»;
- Смирнов Андрей Анатольевич — к.и.н, доцент МАИ;
- Назаров Олег Геннадьевич — д.и.н, обозреватель журнала «Историк»;
- Макушин Александр Владимирович — руководитель Серпуховского отделения РВИО.
Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).
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