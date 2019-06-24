Силовые рокировки Ильхама Алиева

Баку, , 12:34 — REGNUM Пока в России о кадровых перестановках в силовых ведомствах только говорят, в соседнем Азербайджане процессы уже пошли. Аккурат в день проведения российским коллегой «прямой линии» Ильхам Алиев принял громкие кадровые решения, отправив в отставку начальника Службы государственной безопасности Мадата Гулиева и министра внутренних дел Рамиля Усубова. Оба генерала без работы не останутся: первый сразу же назначен секретарем азербайджанского Совета Безопасности, а второй — министром оборонной промышленности.

При этом в тот же день разрешилась и интрига с назначением новых ведомственных руководителей. Главой МВД Азербайджана стал первый заместитель министра внутренних дел Вилаят Эйвазов, а вот госбезопасностью теперь будет руководить заместитель начальника Управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Али Нагиев.

Генерал Нагиев известен тем, что ранее возглавлял управление по борьбе с экономической преступностью, но впоследствии был отправлен в отставку. Его увольнение пришлось на период кадровых реформ, которые азербайджанские власти начали проводить в 2011 году. Отстранение Нагиева тогда преподносилось как «антикоррупционная мера», что влекло за собой вполне понятные подозрения в адрес генерала. Но президент Алиев вскоре же назначил Али Нагиева заместителем начальника в недавно созданное Антикоррупционное управление, чем предотвратил распространение обвинений в коррупции в его адрес.

Между тем, Нагиев известен не только как высокопоставленный госслужащий, но и как преуспевающий бизнесмен. В частности, как сообщали СМИ, ему и его семье принадлежат бакинские торговые центры «Diqlas», «Lotos», «Körpü», детский сад, клиника, спортивный комплекс «Sərhədçi», сеть торговых центров вблизи метро «Кара Караева», рестораны «Ağ Saray», «İnci», «Nazlı», «Şır-şır», «Relax», «Qızılboğaz» и другие объекты. Торговый бизнес генерала порой сопровождали громкие скандалы: так, республиканские издания отмечали факты продажи в магазинах Нагиева испорченных товаров, немалый резонанс вызвали и разговоры о незаконных поборах с торговцев, которым в нарушение санитарных норм обустроили места для торговли на подземных парковках коммерческих центров.

В то же время на счету Али Нагиева — замеченные на высшем уровне успехи в борьбе с коррупцией. Так, в 2015 году он возглавлял прокурорскую группу, которая арестовала сразу нескольких генералов правоохранительных органов по обвинению в различных злоупотреблениях. l Благодаря этим громким делам Али Нагиев, как полагают, и был отмечен благосклонностью президента Ильхама Алиева. Однако, судя по всему, стремительной карьерой Нагиев обязан не столько нынешнему главе Азербайджана, сколько его отцу Гейдару Алиеву.

Дело в том, что Нагиев, как и практически все силовые чиновники республики, является выходцем из команды Алиева-старшего, доставшейся по наследству и его сыну. Так, перемещенный с должности главы Службы госбезопасности на министерство оборонной промышленности Мадат Гулиев так же, как и его сменщик на этом посту Али Нагиев, начинал службу при Гейдаре Алиеве, был одним из руководителей полицейского ведомства, главой азербайджанского НЦБ Интерпола и даже руководителем пенитенциарного ведомства.

Обращает на себя внимание и то, что на руководство госбезопасностью Ильхам Алиев не назначает профессиональных чекистов, предпочитая отдавать эту должность чиновникам из смежных ведомств — то МВД, а то, как сейчас, Генеральной прокуратуры. Фирменным стилем президента Алиева стали и его кадровые рокировки, когда отправляемый в отставку руководитель ведомства тут же получает новое назначение в другую сферу.

Возможно, таким способом Алиев поддерживает баланс сил, формируя систему сдержек и противовесов. Но в реальности такое тасование кадровой колоды и пересаживание с должности на должность старых отцовских кадров препятствует социального лифтингу, притоку молодой крови в систему высшей власти.

Омоложение кадрового состава в силовых органах, как и в России, в Азербайджане наталкивается еще и на проблему довольно низких зарплат что в полиции, что в других правоохранительных структурах. Под кадровые рокировки президент Алиев приурочил некоторое повышение окладов силовикам на 20−40 процентов, но в абсолютном измерении жалования служивых по-прежнему малы. Ситуацию могло бы исправить повышение должностных окладов в три пять раз, но верховная власть на это не идет, по-видимому, исходя из соблюдения баланса с другими социальными группами.

В Азербайджане по-разному оценивают состоявшиеся кадровые рокировки. Однозначно, что серьезных перемен и реформ ни в полиции, ни в госбезопасности ждать не следует: приходящие руководители на самом деле мало отличаются от предшественников и ментально, и в подходах к работе. Однако, скорее всего, президента Алиева это вполне устраивает, хотя глава государства имел все возможности и основания решить кадровые вопросы, исходя из требований изменившегося времени, а не из личных мотивов, связанных с удержанием власти. Каков будет рабочий стиль силовых ведомств Азербайджана после произведенных рокировок, предугадать нетрудно: в целом он не поменяется. Но ротация формально произведена, и Алиев может говорить об изменениях в силовом блоке.