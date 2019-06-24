В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

Москва, , 11:10 — REGNUM В Центральном военном округе (ЦВО) по решению президента России Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности, заявил 24 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам главы оборонного ведомства, соответствующее мероприятие направлено на оценку способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются террористические угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Восточном военном округе (ВВО) состоялась внезапная проверка боеготовности, одна из самых масштабных за последние годы. В Бурятии командование ВВО подняло по тревоге пять армейских соединений.

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