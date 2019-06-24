Мнение: кризис в Грузии назревал давно

Тбилиси, , 11:06 — REGNUM Кризис в Грузии, поводом для разжигания которого стал инцидент с российским депутатом Гавриловым, назревал давно, готовился на протяжении всех последних лет, когда правительство категорически отказывалось от диалога по любым вопросам внутренней повестки дня. Такое мнение высказал лидер партии «Свободная Грузия» Каха Кукава в эфире грузинской телекомпании «Имеди», комментируя события на проспекте Руставели, в результате которых власти Грузии приняли решение о разгоне митинга, и дальнейшее развитие противостояния на политической арене страны.

«Кризис готовился давно, а инцидент с Гавриловым послужил лишь добавкой к нему, и его использовали «Национальное движение» и «Европейская Грузия». Все это не было случайностью, потому что мы неоднократно говорили этому правительству, что политика коабитации будет губительной и для страны, и для нынешней власти. Ведь именно это правительство создало для «Национального движения» тепличные условия, объявило его главной оппозиционной силой, а подразделение «Национального движения» — «Европейскую Грузию» по поручению этого же правительства открыто финансирует бизнесмен Давид Кезерашвили (бывший министр обороны в правительстве Михаила Саакашвили). Автор

По мнению Кахи Кукавы, для преодоления кризиса одной отставки председателя парламента недостаточно, и оппоненты нынешней власти уже доказали это продолжением акций на проспекте Руставели. Для разрешения кризиса правительство должно комплексно проанализировать все допущенные ошибки, а не только то, что произошло в ночь с 20 на 21 июня.

По его же оценке, ответственность за эти события целиком лежит на организаторах акции — партиях Саакашвили («Национальное движение») и Бокерия («Европейская Грузия»), но правительство Грузии, со своей стороны не сумело предотвратить подобного поворота событий.

«Вторжение в здание парламента, призывы к которому звучали на акции, — это антиконституционное, антигосударственное деяние, и двух мнений тут быть не может. И естественно, вся ответственность за развитие событий после этих призывов лежит на партиях Саакашвили и Бокерия. Но где было все это время правительство? Этот день ведь готовился давно, в воздухе витал запах пороха! Оно лишь подливало масла в огонь, и делало это руками целого ряда должностных лиц, вроде Ираклия Кобахидзе, который вверг страну в неприятности. К сожалению, процесс еще не закончился, акции продолжаются, но трагедии, подобные той, что случилась в ночь на 21 июня, повторяться не должны», — пояснил Каха Кукава. Автор

Если правительство не найдет выхода из создавшегося положения, по мнению политика, страну ожидают две альтернативы: революция или гражданская война.

«Думаю, шансы на выход из кризиса еще есть. Премьер и будущий председатель парламента должны выступить и сказать, что пришли к кризису из-за того, что власть и оппозиция не смогли прийти к консенсусу по многим вопросам, что ни один вопрос не закрыт и что по всем вопросам они готовы сесть за переговоры и найти консенсус. Иначе страну ожидают две альтернативы: либо мы вернемся в 2003 год, либо в 1992 год. Если правительство не найдет выхода, этим воспользуется та сила, которая вернет нас в 2003 год, а затем опять засадит в тюрьмы 300 тысяч человек». Автор

Напомним, что беспорядки в Тбилиси начались 20 июня. Формальным поводом для них послужило проведение в законодательном органе 26-ой сессии МАП, председателем которой является депутат Госдумы России Сергей Гаврилов. Как ведущий заседания он занял кресло председателя парламента Грузии и начал выступление на русском языке, что вызвало протест со стороны оппозиционных грузинских депутатов, членов партия «Национальное движение» и «Европейская Грузия». Гаврилова облили водой, разорвали повестку дня заседания, после чего сессия была прекращена, а делегаты МАП покинули Тбилиси. Но оппозиция на этом не остановилась и организовала митинг у здания парламента, который проходил под лозунгом «Россия — оккупант» и на котором выдвигались требования отставки председателя парламента Грузии, главы МВД и проведения досрочных выборов по пропорциональной системе. Под вечер выступавшие на митинге представители оппозиции стали призывать собравшихся к взятию парламента штурмом. На тот момент на проспекте Руставели оставались в основном мужчины молодого и среднего возраста, вероятно, активисты обеих оппозиционных партий, которые стали напирать на кордон полиции, отбирать у полицейских щиты и снаряжение, сумели прорвать кордон и проникнуть во внутренний двор парламента. После обострения ситуации правительство Грузии приняло решение о разгоне митинга. Спецназ применил слезоточивый газ, резиновые пули, а под конец расчистил территорию от митингующих водометами. Пострадали как митингующие, так и сотрудники полиции. И хотя те же самые, а то и более жесткие меры применяло правительство Михаила Саакашвили, сегодня его соратники усиленно осуждают правительство за крайние меры и антинародные действия. После этих событий правящая партия «Грузинская мечта» приняла решение и отправила в отставку председателя парламента Ираклия Кобахидзе. Но акции не прекратились. Оппозиция теперь как бы держится в стороне, лишь изредка выходит к микрофонам и делает комментарии для СМИ. А выступают на акциях в основном хорошо подготовленные и политически натренированные юноши и девушки, которые повторяют главные лозунги: «Россия — оккупант», «Гахария (министр внутренних дел) должен уйти», «Освободите политзаключенных» (в ходе разгона акции и дальнейших беспорядков было задержано более 300 человек, 121 из которых остался в административном заключении) и «Проведение выборов по пропорциональной системе». 22 июня ночью участники акции с проспекта Руставели переместились к офису правящей партии «Грузинская мечта», который ночью пустовал и в котором находилась лишь охрана, и зафиксировали свои главные требования, после чего разошлись. 23 июня такую же акцию они закончили у здания администрации правительства Грузии. Согласно планам организаторов, митинг у здания парламента Грузии состоится и сегодня и акции продолжатся до тех пор, пока все требования правительство не выполнит.