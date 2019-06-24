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В Германии рассказали о созданной США «пороховой бочке» в Балтийском море

Политика

Альянс стягивает к границе РФ войска в тот момент, когда «США и Иран практически стоят на пороге войны»

Вашингтон, 24 июня 2019, 10:56 — REGNUM  Североатлантический альянс стягивает свои войска к границам России, пока весь мир смотрит на конфликт Соединенных Штатов с Ираном, пишет немецкое издание Business Insider.

«Не стоит недооценивать другую «пороховую бочку» в Балтийском море, ведь в этом регионе идет противостояние двух крупнейших ядерных держав мира», — говорится в статье.

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В издании отметили, что альянс стягивает к границе РФ войска в тот момент, когда «США и Иран практически стоят на пороге войны». Вместе с тем для мирового сообщества «в тени» американо-иранского противостояния оказалась ситуация в Балтийском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в военно-морских учениях НАТО BALTOPS-2019, проходящих в Балтийском море, задействованы порядка 12 тыс. военных, более 40 кораблей, несколько десятков летательных аппаратов, а также подводные лодки.

В американском Сенате заявили, что для «сдерживания потенциальной российской агрессии» необходимо увеличение присутствия войск США в Польше, а стратегическое соперничество с Россией относится к основным приоритетам Пентагона, определенным в Национальной стратегии обороны.

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Военные учения
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