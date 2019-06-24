Встреча главы Индонезии с госсоветником Мьянмы прошла в Таиланде

Бангкок, , 11:03 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо во время встречи с государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи выразил надежду, что репатриация населения рохинджа в Мьянму будет проходить безопасно и мирно, сообщает Antaranews.

«Если ситуация с безопасностью в стране не улучшится, будет трудно осуществить добровольную, безопасную и достойную репатриацию», — заявил президент Индонезии в ходе двусторонней встречи с Аун Сан Су Чжи в кулуарах 34-го саммита АСЕАН в Бангкоке (Таиланд).

Джоко Видодо также заявил, что Индонезия намерена внести свой вклад в решение проблем с мусульманским населением рохинджа в штате Ракхайн в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Бангладеш Абулкалам Абдул Момен заявил, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) хочет сыграть весомую роль в возвращении беженцев рохинджа, проживающих в Бангладеш, обратно в Мьянму.

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