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Новый мэр Челябинска будет назначен уже другим составом гордумы

Политика

Выборы депутатов пройдут 8 сентября

Челябинск, 24 июня 2019, 10:37 — REGNUM  Новый глава Челябинска будет избран уже другим составом городской думы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городского представительного органа.

Новая дума назначит необходимые конкурсные процедуры и по итогам конкурса определит имя мэра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Челябинска Владимир Елистратов ушёл в отставку. 24 июня врио мэра была назначена первый вице-мэр Наталья Котова.

Выборы в райсоветы Челябинска пройдут 8 сентября. Из них будет сформирован новый состав думы.

Читайте ранее в этом сюжете: Врио мэра Челябинска нацелилась на динамичное развитие города

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