Индонезия и Австралия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере вещания

Сидней, Австралия, , 10:38 — REGNUM Индонезия и Австралия договорились о сотрудничестве по обмену информацией в области вещания, сообщает Antaranews.

Исходя из схожести проблем потоковых сервисов, было заключено соглашение о сотрудничестве между двумя странами. Благодаря этому Индонезия и Австралия могут узнать друг о друге, об опыте и практике, которые были и будут применяться в отношении правил вещания.

Известно, что соглашение было заключено во время визита делегации индонезийской комиссии по радиовещанию в Сидней (Австралию).

«Наш визит предназначен не только для того, чтобы узнать о динамике вещания в Австралии, но и узнать о правилах, касающихся телевизионного вещания, в том числе о вещательных услугах», — глава индонезийской делегации Хардли Стефано.

Известно, что в настоящее время сообщество Австралии также испытывает тенденцию к переходу на «онлайн СМИ», как и другие страны, включая Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Индонезии и Австралии согласились ускорить ратификацию соглашения о свободной торговле.

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