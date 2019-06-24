Госсекретарь США прибыл в Саудовскую Аравию

Эр-Рияд, , 10:35 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Саудовскую Аравию для проведения переговоров по Ирану. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

AFP Помпео прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров по поводу иранского кризиса

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года иранский командующий ВМФ контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что уничтожение американского беспилотника Global Hawk, который 20 июня проник в воздушное пространство Ирана, является ответом на агрессивные действия Вашингтона.

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