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Сенат Казахстана одобрил ратификацию договора о запрещении ядерного оружия

Политика

Документ представил министр иностранных дел республики Бейбут Атамкулов

Нур-Султан, 24 июня 2019, 10:30 — REGNUM  Депутаты сената Казахстана ратифицировали международный договор о запрещении ядерного оружия, сообщает 24 июня издание BNews.

Документ представил министр иностранных дел республики Бейбут Атамкулов. Он напомнил, что договор запрещает производство, испытание, приобретение, передачу, хранение и размещение на своей территории ядерного оружия.

Напомним, договор о запрещении ядерного оружия был открыт для подписания 20 сентября 2017 года на 72-й сессии генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Документ вступит в силу после ратификации в 50 странах. В настоящее время договор ратифицировали 23 государства.

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Ядерное оружие
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