Трамп намерен посетить Южную Корею

Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 29 июня намерен посетить с официальным визитов Южную Корею, сообщает 24 июня Ренхап.

По данным издания, американский лидер в ходе двухдневного визита проведет переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии предстоящей поездки Трампа в Сеул глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва провела телефонные переговоры с американским госсекретарем Майклом Помпео.

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