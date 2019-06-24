Понедельник, 24 Июня 2019 года
10:31:53 МСК

Трамп намерен посетить Южную Корею

Политика

Трамп проведет переговоры с южнокорейским лидером

Трамп намерен посетить Южную Корею
Дональд Трамп у самолета

Вашингтон, 24 июня 2019, 10:25 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 29 июня намерен посетить с официальным визитов Южную Корею, сообщает 24 июня Ренхап.

По данным издания, американский лидер в ходе двухдневного визита проведет переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии предстоящей поездки Трампа в Сеул глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва провела телефонные переговоры с американским госсекретарем Майклом Помпео.

Читайте также: Глава МИД Южной Кореи провела переговоры с госсекретарем США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и Южная Корея
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить