Встреча Путин – Зеленский нужна только Киеву, но может состояться

Москва, , 10:12 — REGNUM Было бы очень хорошо, чтобы президент России Владимир Путин проигнорировал президента Украины Владимира Зеленского в Осаке, чтобы не было ни встречи, ни разговора, ни «на ногах», ни тем более за столом, отметил 24 июня обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на саммите «Большой двадцатки» (G20) в японской Осаке не планируется проведение встречи между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

«Эта встреча сейчас нужна только Зеленскому и стоящим за ним силам и только в интересах их внешнего и внутреннего пиара. Для нас она будет контрпродуктивной, тем более с учётом всего того, что сказал о Зеленском Владимир Путин в последние дни. Как говорится, взял паузу, держи!

Зеленский ещё для этой встречи не созрел. Не созрела и Украина, чтобы разумно вести себя в отношениях с Россией. И такими встречами мы ни Зеленскому, ни Украине не поможем — это их внутренний процесс. Наоборот, с точки зрения правильной перспективы навредим.

Думаю, однако, что встреча состоится. «В графике нет», — это очень обтекаемо. Полагаю, что это будет сделано по просьбе американцев, которые, не исключаю, сделают это условием встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Посмотрим. Рад буду ошибиться», — высказал своё мнение эксперт.

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