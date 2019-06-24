Враги работают на благо: о просьбе не возвращать Россию в ПАСЕ

Москва, , 10:00 — REGNUM Новость о том, что голландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ, пока она «не будет сотрудничать со следствием», то есть, если называть вещи своими именами, не признает свою «вину» за сбитый украинцами малайзийский самолёт, — это хорошая новость, отметил 21 июня обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя просьбу Нидерландов к Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщалось, руководство фонда Stichting Vliegramp MH17 (Нидерланды) попросило Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) выдвинуть России ряд условий для возврата ее в организацию.

«Как это часто бывает, наши враги в своём раже работают на благо России. Делать нашей стране в ПАСЕ нечего: не тратить же время государственных людей на пререкания с украинцами, голландцами, поляками и прочими нашими «доброжелателями»!

Чем более эта голландская просьба поможет высветить истинное отношение Западной Европы и её сателлитов к нашей стране, тем лучше. Им в последние недели удалось несколько его закамуфлировать и создать видимость, что Россию готовы «вернуть» в эту европейскую структуру «на условиях равноправия».

Никогда не было в разговоре западных европейцев с нами желания говорить на равноправной основе и не будет. Этого равноправия предстоит долго и упорно добиваться. И делать это нам же самим удобнее и выгоднее на двусторонней основе, а не в структурах, полностью контролируемых Западом.

Пожелаем же фальсификаторам расследования о трагедии МН17 успеха, а российским мидовцам и парламентариям — благоразумия», — высказал своё мнение Демурин.

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