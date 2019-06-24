Прокуратура Испании призвала власти принять меры против педофилии в церкви

Мадрид, , 09:52 — REGNUM Генеральная прокуратура Испании направила в министерство юстиции доклад, в котором анализируется проблема педофилии в католической церкви. Авторы доклада пришли к выводу, что до сих пор не последовало должной реакции ответственных учреждений, и правительство Испании должно принять меры для противодействия. Об этом пишет газета El Pais 24 июня.

Прокуратура предлагает правительству последовать примеру таких стран, как Нидерланды и Австралия, где были созданы независимые национальные комиссии. Эти комиссии вели расследования годами, опрашивали пострадавших и составляли итоговые отчеты. Жертвам была обещана компенсация.

Прокуратура отмечает трудности расследования дел о совращении несовершеннолетних в церкви, поскольку это очень непрозрачная среда. Поэтому до сих пор сложно установить точное число пострадавших. В случае получения информации о подобных преступлениях прокуратура рекомендует обращаться к светским, а не религиозным властям.

Австралийская комиссия за пять лет расследования пришла к выводу, что в период с 1980 по 2015 год местная католическая церковь получила 4,5 тыс. жалоб о предполагаемых преступлениях, совершенных 1880 священниками. В Нидерландах комиссия установила, что с 1945 по 2011 год жертвами педофилов в церкви стали от 10 тыс. до 20 тыс. детей.