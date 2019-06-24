Индонезия и Филиппины завершили процесс ратификации соглашения об ИЭЗ — СМИ

Бангкок, , 09:54 — REGNUM Индонезия приветствует завершение процесса ратификации соглашения об исключительной экономической зоне (ИЭЗ) с Филиппинами. Об этом, как сообщает Sindonews, заявил президент Индонезии Джоко Видодо во время встречи с президентом Филиппин Родриго Дутерте в кулуарах саммита АСЕАН в Бангкоке (Таиланд).

«Я полагаю, что мы можем поручить нашей команде немедленно начать переговоры о континентальном шельфе», — заявил президент Индонезии в ходе двусторонней встречи с главой Филиппин.

Издание отмечает, что обмен ратификационными грамотами будет проведен двумя министрами иностранных дел в Джакарте в августе 2019 года.

Ожидается, что соглашение обеспечит правовую определенность для правоохранительных органов и расширит сотрудничество в морской сфере между Индонезией и Филиппинами.

Кроме того, Джоко Видодо рассказал о планах индонезийского частного сектора по расширению торговли и инвестиций на Филиппинах.

Президент Индонезии также выразил признательность правительству Филиппин за освобождение индонезийских заложников.

«Я полагаю, что Вы согласитесь продолжить укреплять сотрудничество в области безопасности, в том числе в море Сулу и его окрестностях», — подчеркнул Джоко Видодо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит глав государств и правительств стран членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) прошел в Таиланде с 20 по 23 июня 2019 года.

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