Уральский драматург Коляда согласился войти в совет Госдумы по культуре

Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM Уральский театральный режиссёр Николай Коляда станет членом общественного совета при Госдуме по культуре. Об этом драматург написал у себя в Facebook.

Коляде пришло официальное письмо от руководства комитета Госдумы по культуре. В нём режиссёру предложили войти в совет.

«Согласен, такой напишу ответ», — отметил Коляда.

В предложении отмечены «безусловные заслуги» Коляды перед отечественной культурой. Также указано, что у драматурга есть «открытая позиция» по многим вопросам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложение Николаю Коляде войти в совет по культуре было высказано на площадке Уральского культурного форума в Екатеринбурге. Драматург обещал подумать над ответом.

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