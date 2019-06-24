Бежавший из Молдавии Плахотнюк ушел с поста лидера Демпартии

Кишинёв, , 09:42 — REGNUM Лидер Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк 24 июня объявил, что уходит с должности лидера Демпартии. Как передает ИА REGNUM, Плахотнюк сообщил, что делает эато для того, чтобы партия не становилась «мишенью атак» новой власти, направленных против него, и смогла принять новую стратегию нахождения в оппозиции.

Плахотнюк добавил, что на ближайшем съезде Демпартия изберет новое руководство и новую программу. Сам он при этом не намерен претендовать ни на какие посты в партии.

Олигарх добавил при этом, что остается депутатом парламента Молдавии, но делает это не ради иммунитета, а «уважая волеизъявление избирателей».

Напомним, 14 июня отстраненный от власти олигарх Владимир Плахотнюк, который в течение нескольких лет полностью контролировал всю государственную и политическую систему Молдавии, покинул страну. Новые власти обвиняют его в узурпации власти и многочисленных беззакониях. Сам он пообещал, что рано или поздно вернется в Молдавию.

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