Российский самолет совершит наблюдательный полет над территорией США

Москва, , 09:41 — REGNUM Россия с 24 по 29 июня выполнит наблюдательный полет над территорией Соединенных Штатов в рамках Договора по открытому небу, сообщает 25 июня газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Отмечается, что полет будет осуществлен на самолете Ту-154МЛК-1 с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс.

Еще один наблюдательный полет будет осуществлен над территорией Швеции на самолете Ан-30Б с 24 по 28 июня с аэродрома Уппсала.

Как сообщало ИА REGNUM, Договор по открытому небу был заключен в 1992 году, а действовать начал с 2002 года. Документ, подписанный странами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), предусматривает проведение разведывательных полетов над территорией других стран-участниц с целью сбора информации об их войсках.

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