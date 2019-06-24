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Саакашвили уверен, что его партию не допустили к выборам из-за Порошенко

Политика

Политик надеется, что вопрос всё же удастся решить положительно

Киев, 24 июня 2019, 09:43 — REGNUM  Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил в недопуске своей партии к парламентским выборам экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом он написал 23 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк, руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК», — отметил политик.

Позже Саакашвили записал видеообращение, в котором заявил, что препятствия его партии чинили также представители «Народного фронта». Они якобы «придирались к юридическим деталям». Политик всё же надеется, что вопрос удастся решить, и его партия «Рух новых сил» сможет участвовать в выборах в Верховную раду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение отказать в регистрации кандидатов в депутаты партии Саакашвили. Во время проверки документов представители ЦИК обнаружили в них ряд несостыковок с датами.

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Политическая карьера Саакашвили на Украине
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