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Глава ВМФ Ирана о сбитом беспилотнике США: «Твердый ответ»

Политика

«Все видели, как был сбит беспилотник»

Тегеран, 24 июня 2019, 09:37 — REGNUM  Командующий военно-морским флотом Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что уничтожение беспилотника США является ответом на агрессивные действия Вашингтона, об этом 24 июня сообщает агентство новостей Tasnim.

Также главнокомандующий подчеркнул, что в случае необходимости подобный шаг может повториться и в США об этом знают.

«Все видели, как был сбит беспилотник. Я могу вас заверить, что это твердый ответ и он может быть повторен, враг это знает», — заявил Ханзади.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотник Global Hawk, проникший в воздушное пространство страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иране назвали инцидент с беспилотником попыткой давления со стороны США

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