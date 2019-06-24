Китай ждет от саммита G20 шагов по реформированию ВТО

Пекин, , 09:43 — REGNUM Конструктивных шагов по укреплению открытой глобальной экономики и реформированию Всемирной торговой организации (ВТО) ожидают китайские власти от участников саммита Группы двадцати (G20) в Осаке. Усилия нужны для противостояния нарастающему в мире протекционизму, заявил замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь 24 июня в ходе пресс-конференции в Пекине.

Он отметил, что перед глобальной экономикой стоит ряд вызовов, среди которых борьба с однобокой политикой отдельных стран, с их протекционизмом. Необходимы усилия против эскалации напряженности в мировой торговле.

Замминистра выразил надежду, что на предстоящем саммите появятся новые предложения и будет достигнуто взаимопонимание по этому поводу на уровне руководителей торговых ведомств. В первую очередь нужны конструктивные усилия по реформированию ВТО, подчеркнул Ван.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об участии главы КНР Си Цзиньпина в саммите G20 в Осаке, а также, в частности, в неформальной встрече глав государств БРИКС. Международное мероприятие пройдет в Японии с 28 по 29 июня.

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