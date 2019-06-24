Президент Казахстана поручил учредить профессиональный праздник журналистов

Нур-Султан, , 09:24 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству учредить профессиональный праздник журналистов. Об этом глава государства написал 24 июня на своей странице в Twitter.

«Это будет справедливое решение, учитывая важную роль средств массовой информации в развитии общества», — считает Токаев. Ранее, 23 июня, глава государства поздравил с профессиональным праздником всех госслужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев открыл семинар-совещание по вопросам обеспечения открытости деятельности исполнительных органов. По его словам, в республике планируют повысить статус пресс-секретарей госорганов.