Понедельник, 24 Июня 2019 года
09:51:02 МСК

Вице-министр торговли Китая о переговорах с США: «Должно быть выгодно»

Политика

«Взаимное уважение означает, что каждая сторона должна уважать суверенитет другой»

Пекин, 24 июня 2019, 09:50 — REGNUM  Как Китай, так и Соединенные Штаты должны пойти на компромисс в торговых переговорах. Об этом заявил в понедельник, 24 июня, вице-министр торговли Китая Ван Шувэнь в преддверии встречи между президентами Китая и США на саммите G20 в Японии, передает агентство Reuters .

Выступая на брифинге Ван сказал, что переговоры между торговыми командами двух стран продолжаются. По его словам, принципы Китая ясны — это взаимное уважение, равенство и взаимная выгода.

«Взаимное уважение означает, что каждая сторона должна уважать суверенитет другой, — сказал Ван. — Равенство и взаимная выгода означают, что консультации должны проходить на равной основе, соглашение, которое должно быть достигнуто, должно быть выгодно обеим сторонам».

Ван также отказался отвечать на вопрос о том, какие конкретные компромиссы Пекин может предложить Вашингтону.

Ранее глава США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что он встретится в конце июня в Осаке с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговые войны США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить