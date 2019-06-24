Вице-министр торговли Китая о переговорах с США: «Должно быть выгодно»

Пекин, , 09:50 — REGNUM Как Китай, так и Соединенные Штаты должны пойти на компромисс в торговых переговорах. Об этом заявил в понедельник, 24 июня, вице-министр торговли Китая Ван Шувэнь в преддверии встречи между президентами Китая и США на саммите G20 в Японии, передает агентство Reuters .

Выступая на брифинге Ван сказал, что переговоры между торговыми командами двух стран продолжаются. По его словам, принципы Китая ясны — это взаимное уважение, равенство и взаимная выгода.

«Взаимное уважение означает, что каждая сторона должна уважать суверенитет другой, — сказал Ван. — Равенство и взаимная выгода означают, что консультации должны проходить на равной основе, соглашение, которое должно быть достигнуто, должно быть выгодно обеим сторонам».

Ван также отказался отвечать на вопрос о том, какие конкретные компромиссы Пекин может предложить Вашингтону.

Ранее глава США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что он встретится в конце июня в Осаке с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.