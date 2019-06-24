Врио мэра Челябинска нацелилась на динамичное развитие города

Челябинск, , 09:03 — REGNUM В развитии Челябинска сейчас наблюдается некоторое торможение. Об этом 24 июня журналистам заявила врио мэра Наталья Котова.

«Поэтому в настоящее время главная задача, которая стоит перед мэрией — это динамичное развитие города Челябинска. В настоящее время нас поддержал Алексей Леонидиович Текслер (врио губернатора региона — ИА REGNUM ), правительство Челябинской области. Мы обладаем достаточными ресурсами, финансовыми средствами для того, чтобы начать благоустройство районов города», — сказала Наталья Котова.

Также чиновница заверила, что уже в ближайшее время власти готовы создать рабочие группы, в том числе для обсуждения концепций паркового пространства, развития дорожного хозяйства и транспорта. Привлечены к работе будут эксперты, горожане и конструктивные представители общественных организаций.

Кроме того. в августе будет опубликован проект генерального плана развития Челябинска на ближайшие 20 лет. Затем в течение месяца в мэрии будут принимать от горожан и экспертов предложения и пожелания по его доработке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний мэр Челябинска Владимир Елистратов 24 июня был отправлен в отставку. Основанием стало его заявление об увольнении по собственному желанию.

Врио главы города назначена Наталья Котова. Её кандидатуру депутатам городской думы порекомендовал врио губернатора области Алексей Текслер.

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