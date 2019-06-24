Суд решил спор между ФРГ и Уругваем о реликвии с германского линкора

Монтевидео, , 08:48 — REGNUM В течение многих лет между Германией и Уругваем шел спор о судьбе реликвии Второй мировой войны — фигуре немецкого орла с затонувшего линкора «Адмирал граф Шпее». После года разбирательства суд решил, что министерство обороны Уругвая должно продать орла в течение 90 дней. Об этом пишет газета Kronen Zeitung 23 июня.

Фигура орла с венком из дубовых листьев и свастикой была поднята с кормы затонувшего крейсера и восстановлена уругвайским предпринимателем Альфредо Этчегараем в 2006 году. Орел высотой 2,8 м и весом в 350 кг никогда не выставлялся в музеях.

По решению суда половина денег от продажи должна быть передана сторонам, подписавшим договор о спасании. Этчегарай считает, что выручка от продажи может составить $4 млн или больше. У правительства Уругвая еще есть возможность оспорить вердикт суда.

Тяжелый крейсер «Адмирал граф Шпее» был затоплен в декабре 1939 года в водах уругвайской реки Ла-Плата по приказу капитана. Крейсер получил тяжелые повреждения после боя с британскими и новозеландским кораблями и не должен был достаться противнику. Капитан крейсера Ганс Лангсдорф совершил самоубийство. Части судна были подняты в 2004 году.