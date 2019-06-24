Врио губернатора Текслер рассказал о своей роли в отставке мэра Челябинска

Челябинск, , 08:39 — REGNUM Предложение уйти в отставку мэру Челябинка Владимиру Елистратову озвучил врио губернатора области Алексей Текслер. Об этом временный глава региона заявил 24 июня представителям СМИ.

«Это действительно было моё предложение Владимиру Алексеевичу. Я считаю, что назрели изменения, и такие изменения необходимы. Я считаю, что нет доверия жителей города к главе города», — сказал Текслер.

Также он отметил, что по всем направлениям необходимы быстрые и качественные решения. Кроме того, чиновник добавил, что Елистратов был человеком из прежней команды и администрацию Челябинска нужно перезагрузить, чтобы обеспечить решение насущных проблем города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня городская дума отправила Елистратова в отставку. Тем самым было удовлетворено заявление мэра.

Врио главы города назначена Наталья Котова — первый заместитель мэра. Её кандидатуру порекомендовал депутатам лично Текслер. По его словам, те направления, которые возглавляет Котова, в городе наиболее эффективны.

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