В Забайкалье появилось министерство инвестиционного развития

Чита, , 08:32 — REGNUM Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов произвёл сегодня, 24 июня, ещё одно кадровое назначение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе забайкальского губернатора, исполняющим обязанности заместителя председателя правительства — министра инвестиционного развития Забайкальского края стал Михаил Чуркин. С февраля 2019 года он работал в должности заместителя председателя правительства Забайкальского края по инвестиционному развитию, а до этого являлся заместителем генерального директора акционерного общества «Корпорация развития Дальнего Востока», где занимался взаимодействием с органами государственной власти, инжинирингом и проектным управлением.

Известно, что в связи с этим назначением пришлось вносить поправки в структуру исполнительных органов власти региона и в перечень государственных должностей, входящих в структуру правительства Забайкальского края. Отныне в региональном правительстве не будет министерства международного сотрудничества и внешнеэкономических связей. Оно переименовано в министерство инвестиционного развития.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также 24 июня 2019 года новый глава Забайкалья Александр Осипов определился с исполняющим обязанности первого заместителя правительства Забайкальского края. Им стал 40-летний Марат Мирхайдаров, которого Осипов в январе 2019 года назначал руководителем представительства правительства региона при правительстве Российской Федерации.

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